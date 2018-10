Diebe scheitern in Bayreuth an Geldautomaten

Unbekannte mussten ohne Beute abziehen - 2000 Euro Sachschaden - 17.07.2018 14:59 Uhr

BAYREUTH - Auf Bargeld hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag abgesehen, als sie sich an einem Geldautomaten im Vorraum einer Bank im Bayreuther Stadtgebiet zu schaffen machten. Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth haben dazu die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise.

Am Dienstagmorgen bemerkten Angestellte der Bank in der Ludwig-Thoma-Straße, Nähe der Glockenstraße, Manipulationen an einem Geldautomaten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen Mitternacht und 4 Uhr den Automaten im Vorraum der Bank aufzubrechen. Es gelang ihnen allerdings nicht, an das Bargeld im Inneren zu kommen und sie entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe. Wer am frühen Dienstagmorgen in der Ludwig-Thoma-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0921/506-0 zu melden.

