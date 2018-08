Diebisches Pärchen bestiehlt Seniorin in Hahnbach

Geldbeutel in Einkaufsmarkt geklaut - vor 1 Stunde

HAHNBACH - Der Vorfall ist zwar schon ein paar Tage alt, aber für eine 84-jährige Rentnerin allgegenwärtig: Sie war in einem Einkaufsmarkt an der Frohnbergstraße, um ihre Einkäufe zu erledigen. Dort wurde sie bestohlen.

Die Seniorin schob ihren Einkaufswagen mit ihren Einkäufen in einem Markt in der Frohnbergstraße vor sich her. Oben drauf hatte sie ihre Geldbörse deponiert. Ein etwa 40 Jahre altes Pärchen hatte die Chance auf schnelles Geld offensichtlich erkannt und in einem für sie günstigen Augenblick die Geldbörse geklaut.

Dies bemerkte die 84-Jährige aber erst, als die Diebe den Einkaufsmarkt schon verlassen hatten. Zur Beschreibung konnte die Seniorin nicht viel beitragen. Lediglich kurze schwarze Haare beim etwa 1,80 Meter großen männlichen Täter und kurze Haare bei seiner etwas kleineren Komplizin.

In der Geldbörse befand sich neben einem Bargeldbetrag von etwas über 200 Euro auch noch die EC-Karte mit Pin. Die Karte wurde aber rechtzeitig gesperrt, sodass der Rentnerin nicht noch weiterer Schaden entstand.

Hinweise zum diebischen Pärchen nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg unter Telefon (09661)8744-0 entgegen.

