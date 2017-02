Diesmal soll für Auerbach mehr als nur ein Remis her

AUERBACH - Zu ihrem ersten Heimspiel der Rückrunde erwarten die Handballer des SV 08 an diesem Samstag die zweite Mannschaft des TV 1861 Erlangen-Bruck II. Die Mittelfranken belegen derzeit Platz neun zwischen den punktgleichen Teams der HSG Fichtelgebirge und des MTV Ingolstadt. Sie wollen nicht nur eine eventuelle Abstiegsrelegation (Platz zehn) vermeiden, sondern auch den Anschluss an das dicht gedrängte Mittelfeld nicht verlieren. Anpfiff in der Helmut-Ott-Halle ist wie üblich um 18 Uhr.

Laut Trainer Matthias Schnödt war das Spiel gegen Regensburg „das beste Spiel der Saison“ (im Bild). Am Samstag kommt der TV 1861 Erlangen-Bruck II nach Auerbach. © Foto: Holger Hess



Die Handballer des SV 08 wollen an diesem Wochenende auch zuhause zeigen, dass der klare Sieg in Regensburg keine Eintagsfliege war. „Es bedeutet nichts, wenn wir in Regensburg gewinnen und uns diese wichtigen Punkte in eigener Halle wieder wegnehmen lassen“, gab Trainer Matthias Schnödt die Grundhaltung für die Partie gegen den Tabellen-Neunten vor. Gleichzeitig äußerte er jedoch auch Bedenken, den vergangenen Sieg überzubewerten. „Wir sind noch nicht so stabil, dass wir Leistungen konstant abrufen können. Man könnte uns zwar aufgrund der Tabellensituation als Favoriten sehen, allerdings hat die Saison bisher gezeigt, dass wir uns in jedem Spiel alles neu erarbeiten müssen.“

„Große Probleme bereitet“

Da kommt ein Gegner wie der TV Erlangen-Bruck II eher ungelegen, denn „dieser Gegner ist technisch stark, hat zwei sehr gute Torhüter und hat uns schon im Hinspiel vor allem aus dem Rückraum große Probleme bereitet“. Damals konnte die Schnödt-Sieben nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten die fast schon verloren geglaubte Partie nur mit unbändigem Willen und Einsatz bis zur letzten Minute in ein Remis (30:30) verwandeln und einen Punkt mitbringen.

Diesmal will man versuchen, ein ähnliches Wechselbad der Gefühle zu vermeiden. Kein leichtes Unterfangen, da sich der weitgehend erneuerte Kader des Aufsteigers als immer besser aufeinander eingespielt erweist. Betrachtet man die Torschützenliste, dann fällt auf, dass die ersten vier Plätze von Neuzugängen belegt werden, wobei sich ehemalige Spieler des HC Erlangen und der TS Herzogenaurach abwechseln. Die beiden ehemaligen Herzogenauracher Jendrik Großhauser (68/29 Tore) und Markus Wolf (50 Tore) stehen dabei jeweils an der Spitze, einmal als Gesamt- und einmal als Feld-Torschütze. Zusammen mit den ehemaligen HClern Julian Mangen (52/7 Tore) und Jan Wislicenus (42/13 Tore) erzielten sie 60 Prozent der Brucker Tore. Besonderes Augenmerk muss dabei nicht mehr nur auf den Rückraum gelegt werden, sondern auch auf Linkshänder Julian Mangen auf der Rechtsaußenposition. Ebenfalls weit oben in der Liste taucht ein in Auerbach bekannter Name auf: Andreas Knerr, der im Hinspiel viermal traf, ist der Bruder des ehemaligen Null-Achters Joachim Knerr.

Ausgeglichenes Team

Dass auch der Bruder des besten Brucker Feldtorschützen Philipp Wolf damals mit acht Treffern überzeugen konnte, zeigt, wie ausgeglichen das Team um Carsten Peine ist. Auerbach muss also eine ähnlich starke Abwehrleistung wie in Regensburg zeigen, um gegen die Mittelfranken zu bestehen. „Wir spielen zuhause und Erlangen-Bruck hat sich bisher auswärts häufig etwas schwer getan“, so Schnödt, mahnte jedoch gleichzeitig davor, die Mittelfranken zu unterschätzen.

Zumindest scheint sich die Liste der abwesenden Auerbacher Spieler etwas zu lichten. So steht nach längerer Pause Maxim Pankraz wieder einmal zur Verfügung und auch Raul Adam konnte nach seiner Gehirnerschütterung in dieser Woche wieder mit dem Training beginnen. Ob er jedoch bereits ins Geschehen eingreifen kann, wird voraussichtlich erst am Spieltag entschieden werden. „Wir werden nichts überstürzen und damit eventuell die Gesundheit von Rudi gefährden“, äußerte sich Schnödt zu einem möglichen Einsatz des erfahrenen Torhüters. „Schließlich hat Valentin in den letzten Wochen gezeigt, dass wir uns jederzeit auf ihn verlassen können.“

Nicht dabei sein kann jedoch weiterhin Paul Neuß, der sich noch immer im Aufbautraining befindet. „Um den in Regensburg angestoßenen Aufwärts-Trend fortzusetzen und die dort nicht unbedingt erwarteten Punkte zu vergolden, müssen und wollen wir auch zuhause gegen Erlangen-Bruck gewinnen. Mit der Unterstützung unserer Fans wird uns das auch gelingen“, freut sich Schnödt auf möglichst volle Tribünen im Auerbacher Handball-Tempel.

SV 08 Auerbach: Adam (?), Kroher, Reger, Tannenberger, Bauer, Hofmann M., Bürger, Hackenberg, Kolb, Edtbauer, Eckert, Herold, Kraus, Pankraz, Hofmann A.

