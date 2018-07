"Digitaler Klingelbeutel stört beim Gebet"

Heimische Pfarrer sind skeptisch - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Auch die beiden großen Kirchen in Deutschland können sich dem digitalen Wandel nicht entziehen. Die Veränderungen in den Pfarr- und Gotteshäusern sind zwar nicht gerade umwälzend, aber Schritt für Schritt tastet sich die Geistlichkeit beider Konfessionen in die neue Welt vor.

Im Griff des neuen Klingelbeutels wurde zusätzlich zum traditionellen Stoffsack ein Display eingebaut, über das Kirchenbesucher kontaktlos und ohne Pin mit ihrer Karte einzahlen können. Foto: epd/Jürgen Blume



Geradezu revolutionär mutet jetzt jedoch ein Vorstoß der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz an. Die Kirchenoberen haben einen "digitalen Klingelbeutel" das Licht der Welt erblicken lassen und die "Almosenschaufel" sogar europaweit zum Patent angemeldet. "Überzeugend, nutzerfreundlich und sicher" preist die Evangelische Bank die von ihr mitentwickelte kuriose Kombination aus Sack und Karten-Terminal an.

Drehen am Rädchen

Die traditionelle Kollekte im Gottesdienst kann so auch per Kredit- oder EC-Karte erfolgen. Dazu muss der entsprechende Betrag an einem Rädchen am Klingelbeutel eingestellt und dann die Kredit- oder EC-Karte auf das Gerät gelegt werden. Ein kurzer Piepton bestätigt die Transaktion. Eine PIN-Eingabe ist nicht nötig. Ziel ist, das bargeldlose Bezahlen bis Ende des Jahres einzuführen.

Der evangelische Dekan Dr. Gerhard Schoenauer aus Pegnitz ist skeptisch, ob sich die neue Art zu spenden, durchsetzen kann. "Meiner Meinung nach eignet sich der digitale Klingelbeutel mehr für den Einsatz in der Großstadt." In Pegnitz würden die Besucher der Gottesdienste immer einen gewissen Geldbetrag mitnehmen und in den Klingelbeutel stecken. Grundsätzlich ablehnen tut Schoenauer die alternative Spendenmethode nicht: "Wir müssen uns mal erkundigen, wie es läuft."

Meist keine großen Beträge

Bei den Münzen und Scheinen, die im Klingelbeutel landen, gehe es in der Regel nicht um große Beträge, sagt der Dekan. "Es sind meist Beträge zwischen einem und zehn Euro." Das Spendenaufkommen in Pegnitz sei im Vergleich mit anderen Pfarreien hoch. "Ich glaube nicht, dass es mehr wird, wenn digital gesammelt wird."

Was Spendenquittungen betreffe, seien diese leichter auszustellen, wenn Spenden überwiesen werden. Dies sei bei besonderen Sammlungen der Fall oder an den großen Feiertagen wie Weihnachten und Ostern und bei einer Jubelkonfirmation.

Der Dekan weist darauf hin, dass zum Klientel der Kirche viele ältere Leute gehören, die an Traditionen hängen würden. "Die schmeißen ihr Scherflein rein, damit ist es gut." Was außerdem gegen eine digitale Überweisung in der Kirche spreche, sei der Störfaktor.

Schoenauer geht davon aus, dass das Bedienen der Almosenschaufel einen gewissen Zeitaufwand erfordert, sodass der digitale Klingelbeutel längere Zeit während des Gottesdienstes durch die Reihen der Gläubigen kreist. "Bei Gebeten Geld einsammeln — das wäre furchtbar. Sollte der Gottesdienst gestört werden, lehne ich es entschieden ab."

Unauffälliger und schneller sei der traditionelle Klingelbeutel. "Der geht während eines Liedes herum, und dann ist fertig", sagt Schoenauer. Denn die Ruhephasen im Gottesdienst, die Zeit zum Nachdenken böten, hätten einen großen Stellenwert.

Konservativer Mensch

Der katholische Pfarrer Josef Hell aus Trockau ist in seiner Aussage eindeutig: "Ich halte nichts vom digitalen Klingelbeutel. Ich bin ein konservativer Mensch." Man müsse nicht alles übernehmen, und ein Pfarrer müsse auch nicht auf Knopfdruck reagieren, meint er. Sicher hätte man mit dem Einsatz eines digitalen Klingelbeutels "weniger Arbeit", gibt Hell zu, aber ob er sich durchsetzen wird, bezweifelt er. Für Hell ist das elektronische Geldeinsammeln nichts Neues: "Das gibt es schon in München. Dort habe ich es vorgefunden." Für ihn ist es wichtig, dass das Spenden anonym erfolgt. "Jeder trägt mit seinem Scherflein dazu bei, die Not zu lindern. Und jeder soll geben, was er will."

Pfarrerin Karin Volke-Klink von der evangelischen Kirchengemeinde Bronn/Pottenstein kann "sich schlecht vorstellen", dass der digitale Klingelbeutel in Bronn oder Pottenstein zum Einsatz kommt. "Für ländliche Gemeinden eher nicht geeignet." Das sei etwas für Großstädte, meint sie. "Alte Leute wird das System abschrecken." Und Konfirmanden hätten keine Kredit- oder EC-Karte. Volke-Klink gibt offen zu, dass sie "kein Fan von bargeldlosem Bezahlen" ist. "Es ist unhandlich."

"Doppelte Strukturen"

Würde die Kollekte auch digital eingesammelt, befürchtet sie "doppelte Strukturen". "Ich glaube nicht, dass es von Vorteil wäre, weil wir dann mehr Verwaltungsaufwand hätten." Auch eine Zeitersparnis kann sie nicht erkennen. "Das Zählen des Bargeldes dauert nur ein paar Minuten."

Gegen den digitalen Klingelbeutel spreche zudem, dass die Kollekte länger dauere. "Eine Münze ist schnell gegeben", so Volke-Klink, die auch Ablenkung während des Gottesdienstes befürchtet, wenn an dem Gerät herumhantiert wird. Die Frage, ob die Gläubigen der Kirche digital mehr oder weniger Geld zukommen lassen, könne sie nicht beantworten.

HANS-JOCHEN SCHAUER