"Dippi" Dippold kommt nicht als Christkind zum EVP

In Pegnitz bestens bekannter Trainer des EC Pfaffenhofen: "Werden keine Geschenke verteilen"

PEGNITZ - Die Hoffnung, dass eventuell der 9. Platz in der Bayernliga-Vorrunde zur Teilnahme an der Playoff-Verzahnung mit der Oberliga genügt, ist mit der Rückkehr des angeschlagenen EHC Schönheide in den Spielbetrieb verflogen. Deshalb muss und will der EV Pegnitz an Weihnachten gegen die Kellerkinder Pfaffenhofen und Schongau sechs Punkte einfahren, um die Chance auf den 8. Platz zu wahren.

Will mit seinen Icehogs beim Gastspiel an seiner früheren Wirkungsstätte in Pegnitz die ersten Auswärtspunkte einfahren: Pfaffenhofens neuer Trainer Michael Dippold. Foto: privat



EV Pegnitz – EC Pfaffenhofen (Freitag, 19.30 Uhr) – Die Ausgangslage ist klar: Die Ice Dogs müssen gewinnen, die Icehogs können nur gewinnen, haben sie doch bis dato in der Fremde noch keinen einzigen Zähler eingefahren. Aber EC-Trainer Michael Dippold, der in Pfaffenhofen die Nachfolge von Heinz „Zorro“ Zerres angetreten hat, verspricht Spielern und Fans einen heißen Tanz: „Wir werden definitiv nicht als Christkind auftreten, um Geschenke zu verteilen.“

Mit Dippold steht nach Zerres in dieser Saison schon der zweite ehemalige EVP-Trainer in Pfaffenhofen an der Bande. Beide haderten bisher mit außergewöhnlichem Verletzungspech und demzufolge einem extrem ausgedünnten Kader. Doch Dippold sieht sein Team jetzt deutlich im Aufwärtstrend, habe es sich doch zuletzt trotz weiterer Niederlagen stets auf Augenhöhe mit dem Gegner präsentiert. So sehr er sich über die Rückkehr von Verletzten freut, so sehr fordert ihn die Notwendigkeit, die Reihen ständig neu zusammenstellen zu müssen. Deshalb fehle auch noch das nötige Verständnis in der Mannschaft und die Konstanz der Leistung.

Beim Gastspiel in Pegnitz ist es sein erklärtes Ziel, aus dem einstelligen Punktebereich heraus zu kommen: „Wir haben nichts zu verlieren, der EVP alles. Pegnitz ist klarer Favorit und wir werden uns mächtig ins Zeug legen müssen, um zu punkten.“

Florian Müller auf der anderen Seite will nach Möglichkeit das komplette Restprogramm der Ice Dogs siegreich gestalten, sind doch nach Expertenmeinung 40 Punkte zum Erreichen des 8. Platzes nötig. Pegnitz fehlen da aktuell bei sechs noch ausstehenden Partie 15 Zähler – machbar. Hoffnung macht auch, dass das Quartett, das sich noch Chancen ausrechnen kann, in der Tabelle gerade einmal drei Punkte auseinander liegt. Personell steht beim EVP nur hinter Vinzenz Pleger (krank) ein Fragezeichen. Wenn er fehlen sollte, stünden nur fünf Verteidiger zur Verfügung.

EA Schongau – EV Pegnitz (Montag, 18 Uhr) - Die Mammuts haben zwar schon mit der Teilnahme an der Abstiegsrunde abgefunden, dennoch lieferten sie zuletzt dem ESC Geretsried einen Kampf auf Biegen und Brechen, den die River Rats erst in der Verlängerung für sich entscheiden konnten. Die Ice Dogs tun gut daran, sich an das Hinspiel zu erinnern, als sie Schongau klar dominierten und schon mit 5:1 Toren führten, ehe der Gast dank Pegnitzer Nachlässigkeiten zum Schluss doch noch auf 6:4 herankam. Für Trainer Florian Müller bedeutet dies, dass sein Team über 60 Minuten konzentriert auftreten muss. Als Überraschung hat er die eine oder andere Umstellung im Sturm im Sinn.

ISI REINL