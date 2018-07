Diskussion um Klo im Pottensteiner Friedhof

POTTENSTEIN - Günter Nöttling ist zufrieden. 486 Unterschriften hatte er für eine WC- Anlage am Stadtfriedhof gesammelt und an Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU/UWV) übergeben. Daraufhin wurde Stadtgeschäftsführer Gerhard Thiem-Förster beauftragt, mögliche Standorte zu prüfen.

Wohin mit dem Klo? An den städtischen Parkplatz mit der angrenzenden Scheune des Gasthofes Luisengarten (Bild) oder in die enge Gasse zwischen Kunigundenkirche und Friedhofsmauer? © Thomas Weichert



Fünf Standort- und zwei Ausführungsvarianten hat Thiem-Förster untersucht, die er bei der jüngsten Stadtratssitzung vorstellte. Von vorneherein ausgeschieden ist der WC-Bau im Spitalgebäude, in dem der ASB-Kindergarten untergebracht ist. Auch zwei weitere Standorte kamen nicht infrage. Übrig bleiben der Parkplatz des Kindergartens und des Friedhofs in der Franz-Wittmann-Gasse sowie die relativ enge Gasse zwischen der Kunigundenkirche und der mittleren Friedhofsmauer in Richtung Leichenhaus.

Letzteres favorisierte Thiem-Förster, auch weil es die günstigste Lösung wäre. Er schätzt die Kosten auf etwa 25 000 Euro — ohne Anschlüsse für Kanal, Wasser und Strom. Allerdings wäre es eine Anlage mit einfacher Einrichtung in Porzellan. Eine Edelstahlausführung mit kompletter Selbstreinigung, würde rund 70 000 Euro kosten. Hinzu kämen Fixkosten von 732 Euro pro Jahr und 1200 Euro Wartungskosten pro Monat.

Allerdings ist diese Gasse nur 2,20 Meter breit, dafür aber Thiem-Förster zufolge barrierefrei erreichbar. Laut Bürgermeister Stefan Frühbeißer könnte sich die Kirchenverwaltung vorstellen, die Stadt zu unterstützen und sogar Maßnahmenträger zu werden. Der Rathauschef hat aber Bedenken, Reinigungspersonal zu finden. Die Öffnungszeiten sollen mit der Kirche abgestimmt werden. Finanziert werden könnte der WC-Bau vielleicht auch durch eine Spendensammlung. Für Roland Lang (BU) kommt nur der Standort hinter der Kirche infrage. "Wir sollten uns auf das Notwendigste beschränken, alles andere wäre purer Luxus", so Lang. "Dann haben wir das Problem barrierefrei gleich wieder auf dem Tisch", gab Robert Bärtlein (CWU/UWV) zu bedenken. Denn gehbehinderte Besucher des oberen Bergfriedhofsteils könnten ein WC im unteren Friedhofsteil nicht ohne Treppensteigen aufsuchen.

Außerdem hat Bärtlein bauliche Bedenken: Denn hinter der Kirche könnte von der Friedhofsmauer Wasser durch die Wand drücken. Rainer Brendel (BPU) ist für den Standort hinter der Kirche. Der Parkplatz hätte laut Brendel den Vorteil, dass man eine barrierefreie öffentliche Toilette in der Stadt hätte. Probleme sieht er mit den Anschlüssen der Versorgungsleitungen an jedem Standort.

Höhere Grabgebühren?

Für Josef Schrüfer (FWG) kommt nur der Standort hinter der Kirche infrage. Da ein Friedhof eine kostendeckende Einrichtung sei, müsse man dann wohl die Grabgebühren erhöhen, mutmaßte der Dritte Bürgermeister. Georg Schmitt (BPU) befürchtet Vandalismus, baue man am Parkplatz ein öffentliches WC. Bärtlein schlug schließlich vor, einen WC-Zylinder wie in Nürnberg aufzustellen. Der brauche wenig Platz und reinige sich selbst. Außerdem könne man so auch etwas für die Touristen schaffen. "Denn wenn wir uns nur auf den Friedhof beschränken, kommen aus Elbersberg und Kirchenbirkig auch Anträge für ein Klo", sagte Bärtlein. "Wenn wir ein öffentliches WC machen, muss es kostenpflichtig sein", entgegnete Lang. Die Variante hinter der Kirche hielt Erwin Sebald für zu eng: "Da kommt keiner mit dem Rollstuhl rein."

"Viele Frauen gießen Blumen und müssen schnell wohin", erklärte Birgit Haberberger den Bedarf für ein Friedhofs-WC. Sie meinte, dass man die Variante mit dem Parkplatz im Auge behalten sollte. Auch Günter Nöttling, der Rederecht bekam, war für den Parkplatz.

Der Bürgermeister gab jedoch zu bedenken, dass man dort notwendige Stellplätze verlieren würde. Reinhold Thiem (BU) wollte den WC-Bau im Bürgerspital noch einmal geprüft wissen. "Im Kindergarten brauchen wir jeden Quadratmeter, weil der schon aus allen Nähten platzt", wies dies der Rathauschef zurück. Brendel schlug vor, für die beiden favorisierten Varianten die Kosten zu ermitteln und zu klären, ob es Zuschüsse gibt. Außerdem müsse man mit der Kirche verhandeln. Dem stimmten alle zu.

