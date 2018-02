DNHL-Playoffs ohne die Böheim Knights

Eishockey: Pegnitzer sind bei Finaltunrier erstmals nicht dabei - vor 2 Stunden

PEGNITZ - Zum ersten Mal überhaupt haben die Böheim Knights die Teilnahme an den DNHL-Playoffs verpasst. Nach dem 1:5 (0:1/1:1/0:3) gegen Justitia Regensburg haben die Pegnitzer keine Chance mehr, sich fürs Finalturnier zu qualifizieren.

Leistungsträger Markus Schwindl fehlte bei den Knights verletzungsbedingt. Foto: Renate Lorenz-Wich



Zwar konnte Trainer Mark Gerstner gegen Regensburg drei komplette Reihen aufbieten, Leistungsträger wie Markus Schwindl, Philip Sintenis, Adrian Thiem, Frank Schüssel oder Sebastian Langer fehlten aber wieder verletzungsbedingt. So kämpften die Pegnitzer zwar tapfer gegen die spielerisch und läuferisch überlegenen Gäste, doch in der Offensive fehlte die Durchschlagskraft.

Wie schon im Hinspiel hielten die Knights das Spiel während der ersten zwei Drittel offen, im Schlussabschnitt merkte man aber das deutlich geringere Durchschnittsalter der Regensburger, die mit ehemaligen DNL- und Oberliga-Spielern gespickt sind. Die Chancenverwertung war von Anfang an das Manko der Gastgeber, so gingen die Gäste bereits nach sieben Minuten in Führung. Im zweiten Spielabschnitt mussten die Pegnitzer das 0:2 hinnehmen (29.). Hoffnung keimte auf, als Tim Bolger Sekunden vor der Pausensirene einen Fitzek-Schuss zum 1:2 abfälschte.

Im Schlussdrittel spielten die Regensburger die nun offensiver agierenden Ritter aus. Mit einem Doppelschlag in der 48. Spielminute besiegelten sie das Saisonende der Böheim Knights. Am Ende hieß es dann 1:5.

Somit ist das letzte Vorrundenspiel bei den Puckbusters Weiden an diesem Freitag, 19.30 Uhr, gleichzeitig die letzte Partie der Pegnitzer in dieser Saison. Sie hoffen, dass sich die verletzten Spieler in der langen Sommerpause erholen, um im nächsten Winter voll angreifen zu können.

nn