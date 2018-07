Dominik Hertel und Sylvia Heberl neues Kirwapaar in Bronn

Mit einer Kutsche voran zogen die 18 Paare durch das Dorf - vor 37 Minuten

BRONN - Die Kirwa is kumma, die Kirwa is do“— hieß es am Wochenende in Bronn. Das Traditionsfest wurde mit Musik, Bar, Buden und natürlich Kirwabaum von der Dorfjugend Bronn organisiert.

Kirchweih in Bronn: Die 18 Paare mit dem Kirwapaar Dominik Hertel und Sylvia Heberl (kniend). © Eva Schmidt



Kirchweih in Bronn: Die 18 Paare mit dem Kirwapaar Dominik Hertel und Sylvia Heberl (kniend). Foto: Eva Schmidt



Am Samstagabend sorgten die „Blechhulza“ für ordentlich Stimmung und lockten zahlreiche Besucher auf das Bronner Fest. Höhepunkt war das Austanzen des Kirwabaumes am Sonntagnachmittag. Mit einer Kutsche voran zogen die 18 Paare durch das Dorf und marschierten anschließend auf dem Festplatz ein.

Als der Wecker klingelte, hielten Dominik Hertel und Sylvia Heberl den Blumenstrauß in den Händen und wurden so zum diesjährigen „Kirwapaar“. Während am Sonntag „Lederhosen-Lackl“ zur Unterhaltung diente, erheiterten am Montagabend „Die Gseea Wepsn“ das Publikum.

Des Weiteren gab es am Montag zum Abschluss eine Tombola mit zahlreichen Preisen. Traditionell wurde in schwarzen Kleidern und schwarzen Hosen mit weißem Hemd, anstatt in Dirndl und Lederhose, ausgetanzt.