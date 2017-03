Doppelter Auffahrunfall an Baustellenampel bei Bayreuth

Autofahrer hatte Rotlicht und stehende Autos vor ihm übersehen - Drei Verletzte - vor 22 Minuten

WEIDENBERG - Aufgrund von Unachtsamkeit ist es am Montagnachmittag auf der Staatsstraße 2181 zwischen Weidenberg und Bayreuth zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Autofahrer übersah an einer Baustellenamepl das Rotlicht und schob mehrere Autos aufeinander.

Gleich drei Autos wurden bei einem Auffahrunfall an einer Baustellenampel beschädigt. © News5/Holzheimer

Derzeit regelt in dem Bereich eine Baustellenampel den Verkehr. Während zwei Autofahrer das Rotlicht bereits bemerkt und abgebremst hatten, übersah ein dritter Verkehrsteilnehmer die vor ihm stehenden Fahrzeuge. Er fuhr auf seinen Vordermann auf, der wiederum auf einen VW Bus gedrückt wurde. Ein viertes Fahrzeug wurde zwar noch leicht berührt, blieb aber unbeschädigt.

