Doppelter Totalschaden auf der A9 bei Gefrees

Kleinwagen krachte in das Heck eines vorausfahrenden Pkw - Auto wurde gegen Lkw geschleudert - vor 1 Stunde

GEFREES - Unsanft im Graben endete die Fahrt eines Ford Fiesta am Dienstagmorgen auf der A9 bei Gefrees. Vorher war er aus Unachtsamkeit in das Heck eines Ford Focus gekracht, der dadurch seinerseits gegen einen Lastwagen geschleudert wurde. Drei Personen wurden verletzt, die beiden Pkw hatten nur noch Schrottwert.

Drei Verletzte und zwei total beschädigte Personenwagen waren die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der A9 bei Gefrees. © News5/Fricke



Drei Verletzte und zwei total beschädigte Personenwagen waren die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der A9 bei Gefrees. Foto: News5/Fricke



Der Fahrer war mit seinem Kleinwagen auf der Autobahn in Richtung Nürnberg unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Münchberg-Süd und Gefrees in das Heck eines Ford Focus krachte. Während der Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug, schleuderte der Kombi in einen neben ihn befindlichen Lastwagen, wobei die komplette Beifahrerseite aufgerissen wurde. Beide Fahrzeuge rollten im Anschluss im Grünstreifen aus.

Drei Verletzte und zwei total beschädigte Personenwagen waren die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der A9 bei Gefrees. © News5/Fricke



Drei Verletzte und zwei total beschädigte Personenwagen waren die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der A9 bei Gefrees. Foto: News5/Fricke



Insgesamt drei Personen wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Personenwagen erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden, der Lastwagen konnte seine Fahrt fortsetzen.

Drei Verletzte und zwei total beschädigte Personenwagen waren die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der A9 bei Gefrees. © News5/Fricke



Drei Verletzte und zwei total beschädigte Personenwagen waren die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der A9 bei Gefrees. Foto: News5/Fricke



Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf einem Fahrstreifen vorbeigeleitet. Es kam zu einem zwei Kilometer langen Stau.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.