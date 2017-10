Dorfen gegen den EVP ohne Torjäger Miculka

Ice Dogs wollen zum Saisonauftakt Vorjahreserfolg wiederholen - Wie stellt Trainer Mikulenka die Reihen auf? - vor 11 Minuten

PEGNITZ - Erwartungsvoll starten die Ice Dogs in die neue Bayernliga-Saison. Zwar wird der ESC Dorfen von den Experten zum erweiterten Favoritenkreis gezählt, doch müssen die Eispiraten gegen Pegnitz auf ihren gesperrten Top-Scorer Lukas Miculka verzichten.

In der vergangenen Saison trumpfte Lukas Miculka (19) gegen den EVP groß auf, diesmal ist er gesperrt. © Reinl

In der vergangenen Saison trumpfte Lukas Miculka (19) gegen den EVP groß auf, diesmal ist er gesperrt. Foto: Reinl



Eishockey-Bayernliga

ESC Dorfen – EV Pegnitz (Freitag, 20 Uhr) – Der ESC, der kürzlich sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat, scheint den Oberfranken zu liegen. Vor zwei Jahren musste gegen den damaligen Spitzenreiter zwar noch eine knappe Niederlage quittiert werden, doch vor Jahresfrist trumpften die Ice Dogs stark auf, als sie mit einem 4:3-Erfolg nach einer 4:0-Führung die Punkte mitnahmen. Ein solcher Achtungserfolg soll nach Möglichkeit wiederholt werden, wobei man Hoffnung daraus schöpft, dass der Torschütze vom Dienst Miculka nach einem rüden Foul mit Verletzungsfolge in einem Testspiel gegen Erding für das erste Puktspiel gesperrt ist. Zwar haben die Eispiraten mit dem Amerikaner Trevor Hills noch einen zweiten Ausländer verpflichtet, doch der konnte sich in den lediglich zwei Testspielen noch nicht in Szene setzen. Vorsicht ist dennoch geboten, hat Hills doch in der College-Liga NCCA bei 77 Einsätzen immerhin 81 Scorerpunkte eingesammelt.

Wie Pegnitz musste auch Dorfen mit einem reduzierten Vorbereitungsprogramm auskommen. Gegen den Bayernliga-Konkurrenten Erding konnte ein knapper 5:4-Erfolg nach Penaltyschießen eingefahren werden, im Jubiläumsspiel gegen den Oberligisten Landshut hagelte es eine 1:7-Niederlage und ein geplantes Match gegen Passau wurde abgesagt.

Auch Pegnitz ist in den Testspielen noch nicht so recht auf Touren gekommen, wiewohl der sportliche Leiter Jens Braun zuletzt in Amberg eine deutliche Aufwärtsentwicklung festgestellt hat. Daran soll in der Punkterunde angeknüpft werden, obwohl die Trainingsbedingungen im Ausweichquartier Mitterteich in dieser Woche nicht optimal waren, fehlten doch am Dienstag einige Akteure. Allerdings steht Trainer Stan Mikulenka heute voraussichtlich der gesamte Kader zur Verfügung.

Die Fans sind gespannt, wie er die einzelnen Blöcke zusammenstellt, hat er doch bisher munter experimentiert, wobei aber insbesondere der Angriff die in ihn gesetzten Erwartungen noch nicht erfüllen konnte. Zuletzt in Amberg spielten die Reihen Kracht - Kuhn -Pleger, Kercs-Hausauer-Adler, Krieger-Hagen-Runge und Skarupa-Seidinger-Hörl zusammen. Die Verteidigungs-Paare dagegen scheinen mit Sevo-Mendel, Sikorski-Zeilmann, Wirth-Niedermeier und Pleger-Lang gesetzt. Interessant ist auch, wen der Coach ins Tor stellt, hat er doch prophezeit, dass er zu Beginn der Serie seine Nummer 1 benennen wird. Mit bislang zwei Test-Einsätzen scheint der Ex-Bayreuther Julian Bädermann die besten Karten zu haben.

Das für Sonntag, 8. Oktober, vorgesehene Punktspiel in Erding wurde auf Wunsch der Bierstädter auf den 12. November verlegt. rr