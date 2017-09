Dorffest: Königsteiner lösen ihr Versprechen ein

KÖNIGSTEIN - Die Königsteiner haben ihr Versprechen eingelöst und sind zum Bayern3-Dorffest nach Teuschnitz gefahren.

Versprochen ist versprochen: Die Königsteiner "Dorffest-Verlierer" vor dem Reisebus, der sie nach Teuschnitz gebracht hat. Foto: Marktgemeinde



Nach einem dramatischen Finale hatte am Ende Oberfranken knapp die Nase vorn, Königstein unterlag im Rennen um das Bayern3-Dorffest. So traten die Stars Alvaro Soler, Beth Ditto und Sarah Conner in Teuschnitz im Landkreis Kronach auf. Das Team Königstein um Initiator und Zweiten Bürgermeister Klaus Hafner hatte bereits während der Votingphase zugesagt, mit einem Bus zum Dorffest zu fahren, falls Königstein nicht gewinnen würde. So war es dann auch.

Am Samstag machten sich 75 Königsteiner in einem Doppeldeckerbus auf, um bei Bayerns größter Party mit 30.000 Fans dabei zu sein. Mit guter Laune und Fanshirts ausgestattet kamen die Königsteiner, darunter viele Jugendliche und Kinder, nach einer knapp zweistündigen Fahrt an. Sofort wurde die Bühne gestürmt, um Teeniestar Alvaro Soler hautnah zu erleben.

Die Königsteiner um Mitorganisatorin Karin Hiltel wurden durch die Teuschnitzer herzlich empfangen. So gab es auch Gelegenheit zum regen Austausch mit den Verantwortlichen. Bei einem Interview durch die Moderatorin Corinna Theil von Bayern 3 erzählten Bürgermeisterin Gabriele Weber aus Teuschnitz und Karin Hiltel live von den Erlebnissen der vergangenen Wochen.

Abends standen die beiden Hauptacts Beth Ditto und Sarah Conner auf der Bühne. Nach einem beeindruckendem Feuerwerk machten sich die Oberpfälzer mit vielen Eindrücken wieder auf dem Heimweg. Foto: Marktgemeinde