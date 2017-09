Dorffrauen auf dem modernen Milchbänkle in Körbeldorf

Eine Gruppe von Ortsbewohnerinnen aus allen Generationen trifft sich regelmäßig zum Stammtisch in Körbeldorf - vor 14 Minuten

KÖRBELDORF - Angefangen hat alles mit einer Wette bei der Feuerwehrwanderung im Januar 2016, als der Ehemann einer jungen Körbeldorferin bezweifelte, dass die Dorffrauen es schaffen, sich ein Jahr lang regelmäßig zu treffen. Der Wetteinsatz: ein kulinarischer Abend mit Kochen in Frauenkleidern des Herausforderers. Um es gleich vorweg zu nehmen: der Kochtermin wurde für Anfang September vereinbart.

Der Frauenstammtsich Körbeldorf mit (hinten stehend, v.l.) Martina Braun und Petra Haberberger. Vorne sitzend (v.l.) Michaela Friedel, Monika Rupprecht, Maria Haberberger, Maria Neukam und Angelika Maier. © Gisela Leinberger



Der Frauenstammtsich Körbeldorf mit (hinten stehend, v.l.) Martina Braun und Petra Haberberger. Vorne sitzend (v.l.) Michaela Friedel, Monika Rupprecht, Maria Haberberger, Maria Neukam und Angelika Maier. Foto: Gisela Leinberger



Was mit einem Scherz begann, hat sich für rund 20 Frauen zu einer schönen Tradition entwickelt. Jeden ersten Donnerstag im Monat trifft sich der harte Kern entweder bei Klemens, dem Dorfwirt, wandert durch die Fränkische oder vergnügt sich beim Wikingerschach.

"Früher, als wir alle Landwirtschaft hatten, haben wir uns auf dem Milchbänkle getroffen und uns ausgetauscht. Jetzt, wo alle zur Arbeit gehen, müssen wir uns verabreden, automatisch trifft man sich ja kaum noch", schildert Petra Haberberger den Wandel der Zeit.

"Als die Kinder klein waren, hatte man regelmäßig miteinander zu tun. Jetzt sind sie erwachsen und ausgezogen, es gibt mehr freie Zeit und manchmal will man einfach raus aus den vier Wänden."

Einige der Frauen kennen sich bereits länger als 30 Jahre und haben zusammen schon einiges erlebt. Ob auf einer Reise nach Verona oder beim Regensburger Weihnachtsmarkt. Für die Männer ist es selbstverständlicher, unterwegs zu sein, entweder bei einem der Vereine oder beim Stammtisch im Wirtshaus. Für Frauen auf dem Land sind solche Aktivitäten eher ungewöhnlich. "Wir wollten nicht daheim sitzen bleiben", so das einhellige Credo.

Und so gibt es nicht nur das blaue Männer-Sparschwein beim Wirt Klemens, sondern seit der Gründung des Frauenstammtischs auch ein rosa Schweinderl. Dessen Bauch kann jede füllen, wie sie will. Benutzt wird die Frauenkollekte für Hochzeits- und Geburtstagsgeschenke oder für eine Biergartenrunde.

"Da fällt uns schon immer was ein. Letztes Jahr haben wir unsere Freundin Monika zu ihrem 60. Geburtstag mit einem Geschenk überrascht", erzählt die umtriebige Angelika Maier, die einzige gebürtige Körbeldorferin in der Runde und zudem Vorsitzende des Kapellenbauvereins.

Auch die jungen, zugezogenen Frauen werden voll integriert. Eine von ihnen, Maria Haberberger, ist erst vor zweieinhalb Jahren aus Trockau ins Dorf an der A 9 gezogen. Jetzt koordiniert sie die Runde und hat dafür eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet.

"Der Frauenstammtisch hat es mir erleichtert, in den Ort reinzukommen und zu netzwerken", erläutert die Mittzwanzigerin. Angelika Maier ergänzt gleich "Es war interessant, bei Maria zu erleben, was heutzutage auf einer Hochzeit abläuft, da verliert man nicht den Anschluss an die nächste Generation".

Die große Altersspanne von 26 bis 60 ist bei Frauenstammtischen nicht so oft zu finden. Genau diese "bunte Mischung" macht die regelmäßigen Treffen und Aktivitäten für alle Beteiligten so interessant. Sie schätzen die zwanglosen Zusammenkünfte, bei denen sie oft spontan entscheiden, was gemacht wird.

Dieses Mal wirbt Maria Neukam für eine Wanderung über den Höhenweg nach Pottenstein mit anschließendem Besuch im Scharfrichtermuseum. Auch würde sie als Opernfan mit den Frauen gerne mal zu den Bregenzer Festspielen. Doch da ist noch Überzeugungsarbeit nötig.

Beim Christkindlesmarkt

Ein Besuch beim diesjährigen Christkindlesmarkt hat da mehr Chancen. Basisdemokratisch werden die Programmentscheidungen getroffen. Bei einem Gläschen Frankenwein tauscht man sich auch über die kleinen Begebenheiten im Ort aus — über Marias Kartoffelwettbewerb mit ihrem Vater, eine Gruppe schlauer Dorfkatzen, die sich vom Frühstück bis zum Abendessen von mehreren Haushalten durchfüttern lässt bis hin zu den Körbeldorfer Hausnamen, wo die Jungen staunen, dass eine Familie zwei Namen haben kann.

Was früher das Milchbänkle fürs Miteinander im Dorf bedeutet hat, wird heute am generationenübergreifenden Frauenstammtisch weitergelebt.

GISELA LEINBERGER