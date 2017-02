Dorfladen Ahorntal: „Wir wollen optimale Startbedingungen“

Bei Infoveranstaltung zum Dorfladen ging Geschäftsführer der Unternehmensgesellschaft auf Sachstand ein - vor 1 Stunde

KIRCHAHORN - Positive Signale zum kommunalen Projekt „Dorfladen“ erfuhren die rund 70 Bürger bei der Informationsveranstaltung im Gasthof Hofmann.

Es geht voran mit dem Projekt „Dorfladen“ in Ahorntal: Das Dach wird derzeit nach Aussagen von Bürgermeister Gerd Hofmann gerade dicht gemacht. © Archiv/Ralf Münch



Es geht voran mit dem Projekt „Dorfladen“ in Ahorntal: Das Dach wird derzeit nach Aussagen von Bürgermeister Gerd Hofmann gerade dicht gemacht. Foto: Archiv/Ralf Münch



Neben dem Hauptthema „Rathausneubau“ und der Bankenschließung im Ahorntal, war der aktuelle Sachstand zum Einkaufsmarkt, insbesondere der Eröffnungszeitpunkt, die am meisten interessierende Frage des Abends.

Und diese konnte Wolfgang Göbner, Geschäftsführer der Einkaufsmarkt Ahorntal Unternehmensgesellschaft (UG) mit einem Termin im zweiten Quartal 2017, voraussichtlich Mai/Juni, beantworten. Zunächst verwies Bürgermeister Gerd Hofmann auf die jüngste positive Nachricht in Form der Übergabe des Förderbescheides in Höhe von 60.000 Euro aus dem Europäischen Landschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER).

Das Architekturbüro hat einen straffen Zeitplan aufgestellt, so Hofmann. Bis Mitte März sollen die von der Kommune, die das Gebäude des ehemaligen Edeka Aktiv-Marktes noch vor seiner Amtszeit erwarb, umzusetzenden Bauarbeiten abgeschlossen sein, so dass es vermietet werden kann.

Momentan laufen die Elektroarbeiten mit dem Rückbau der alten Kältetechnik. Probleme bereitete das Dach, „das derzeit dicht gemacht wird“. Die meisten Ziegel wurden bereits entfernt, nachdem die Dachneigung hierfür nicht ausreichend ist. Demnächst steht die Anbringung des Trapezbleches an, das in Eigenleistung durch Bürger erfolgen soll. In diesem Zusammenhang lobte der Bürgermeister Gemeinderat Marc Dielesen (CWU) und Rathaus-Mitarbeiterin Christine Hauenstein für ihr besonderes Engagement im Zusammenhang mit dem Dorfladen.

Ständig im Gespräch, verbunden mit allerlei Abstimmungen, ist Hofmann mit der Unternehmensgesellschaft (UG), voran mit Geschäftsführer Wolfgang Göbner. Dieser informierte die Bürger über den erfolgreichen Verlauf der Ausschreibung für eine Marktleiterin. Diese wurde jetzt gefunden. Nächster Schritt ist die Zusammenstellung des Verkaufsteams sowie die Auswertung der Ausschreibung für Kühl- und Gefrierschränke. Parallel läuft die Ausschreibung für die Ladeneinrichtung sowie für Lieferanten von Back- und Metzgerartikeln. Erfreulich liefen auch, so Göbner, die Gespräche mit der Deutschen Post AG, die mit in den Laden einzieht und mit der eine Vereinbarung getroffen wurde. Der gebildete Arbeitskreis ist in all die Themenbereiche eingebunden und informiert, so der Geschäftsführer. „Wir wollen optimale Startbedingungen haben.“

DIETER JENSS