Dorfladen auf Trockauer "Filetgrundstück"

Grobplanung: Verkaufsfläche knapp 260 Quadratmeter — Gesamtkosten voraussichtlich 600.000 Euro - vor 20 Minuten

TROCKAU - Der Dorfladen Trockau nimmt langsam Formen an. Die Stadt Pegnitz hat dafür in Absprache mit dem örtlichen Bürgerverein ein Grundstück am Marktplatz in Richtung Trockauer Schloss gekauft und durch einen Notar beurkunden lassen. Dort befindet sich noch ein leer stehendes, marodes Gebäude. Dieses soll im Zuge der Realisierung eines Neubaus für den Dorfladen abgerissen und ersetzt werden.

An Stelle dieses Gebäudes am Trockauer Marktplatz, Hausnummer 6, soll ein Neubau für den künftigen Dorfladen errichtet werden. Voraussichtliche Investitionskosten: rund 600.000 Euro. Foto: Klaus Trenz



Das Ziel ist ehrgeizig: "Um Weihnachten 2019 soll mit dem Verkauf im Dorfladen begonnen werden", kündigte der Trockauer Stadtrat und Vorsitzende des Bürgervereins Hans Hümmer an. "Das ist eine große Chance für Trockau", erklärt er zuversichtlich.

Bisher existieren zu den beabsichtigten Maßnahmen nur "Grobplanungen". Hans Hümmer rechnet überschlägig mit Investitionskosten von mindestens 600.000 Euro. Darin enthalten sein soll auch der Abbruch des alten Gebäudes.

Das neue Domizil für den Dorfladen soll eine Verkaufsfläche von "knapp 260 Quadratmetern" aufweisen. Die Schenkelmaße des Neubaus sollen 12,25 mal 21 Meter betragen. Aus "Rücksicht auf die Umgebungsbebauung" soll das Gebäude in der Trockauer Ortsmitte nicht einstöckig sein. Außerdem sehen erste Planungen mindestens sieben Pkw-Stellplätze auf dem Gelände vor. "Wahrscheinlich werden es sogar zehn."

Hümmer freut sich über den Kauf dieses Objekts. "Das ist ein Filetgrundstück in Trockau." Über die Nutzung des Obergeschosses sei noch keine Entscheidung getroffen worden.

An Ideen dazu mangelt es ihm aber nicht. In Trockau zugezogen sei eine Ärztin. Dieser könnte möglicherweise über ein Landärzteprogramm im Obergeschoss über dem Dorfladen eine Praxis eingerichtet werden. Alternativ sei auch eine Nutzung als Fremdenzimmer denkbar. Schließlich steht der Dorfladen direkt neben dem Gasthof Stöckel. Genaueres soll eine "Machbarkeitsstudie" ergeben, kündigte der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab an.

Bereits im Juni dieses Jahre wurde die Stadt von der Regierung von Oberfranken über die Förderinitiative "Innen statt außen" informiert, teilte dieser mit. Ziel dieser Initiative sei die "Belebung von Ortskernen" durch Modernisierung und "gegebenenfalls" den Abbruch leer stehender oder vom Leerstand bedrohter Gebäude.

45.000 Euro für Grunderwerb

Die Stadt habe sich "fristgerecht" am 16. Juli 2018 mit dieser Maßnahme in Trockau beworben. Mit dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (Isek) sei auch die Voraussetzung für die Gewährung von Mitteln im Rahmen von "Innen statt außen" gegeben. Raab wörtlich: "Bestandteil des Isek war auch die konkrete Maßnahme ,Realisierung eines Dorfladens in Trockau‘." Allein für den Grunderwerb wurden der Stadt dieses Jahr Fördermittel von 45.000 Euro gewährt.

Insgesamt soll die Stadt Pegnitz 80 Prozent Zuschuss für den Dorfladen erhalten, so Vereinsvorsitzender Hümmer. Bei geschätzten Investitionskosten von 600.000 Euro wäre also ein Eigenanteil von 120.000 Euro zu leisten.

Einlagen von Bürgern

Finanziell noch nicht abgedeckt sei Hümmer zufolge die Innenausstattung des Dorfladens samt Theke. Hümmer ist zuversichtlich, dass diese voraussichtlichen Kosten von 70.000 bis 80.000 Euro durch zugesagte Einlagen von Bürgern aus Trockau und einzelnen umliegenden Orten abgedeckt werden können.

"Die Bürgerschaft hat signalisiert, Kapitaleinlagen in erheblichem Umfang zur Verfügung zu stellen." Der Bürgerverein Trockau zähle gegenwärtig weit über 200 Mitglieder. Nachdrücklich unterstützt wird das Anliegen des Dorfladens auch vom zweiten Trockauer Stadtrat, Thomas Schmidt — übrigens ein Fraktionskollege Hümmers.

Noch nicht abgeschlossen sind auch die Beratungen zu einer Betreibergesellschaft für den Laden. Hans Hümmer könnte sich einen "ehrenamtlichen Geschäftsführer" vorstellen. Dazu kämen noch mindestens ein halbes Dutzend Stellen im Verkauf. "Das wird kein Hochlohnsektor", schränkt er allzu große Erwartungen ein.

Gegen Abwanderung

Durch den Dorfladen werde die "Attraktivität des Standorts gestärkt." Damit könnte die junge Bevölkerung "verstärkt zum Bleiben" bewegt werden.

Er sieht aber auch positive Auswirkungen für den Innenstadtverkehr. So soll der Dorfladen — ähnlich wie bei Masters Baumann in Pegnitz — durch Kunden umfahren werden können. Hümmer: "Die Belastung für Nachbarn soll minimiert werden." Das sei wie ein "kleiner Kreisverkehr" vor dem Schloss.

Angesichts von rund 25.000 jährlichen Übernachtungen in Trockau und dem Einkaufsverkehrs zur Trockauer Metzgerei erwartet er für den künftigen Dorfladen eine "überdurchschnittliche Auslastung". Dieser werde, so prognostiziert er, "nicht nur von der Ortsbevölkerung genutzt", sondern dürfte auch für Kunden aus Bodendorf und Püttlach interessant sein.

FRANK HEIDLER