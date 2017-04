Dorfladen Trockau: Alternativer Standort weg vom Zentrum

Rund 60 Besucher bei Infoveranstaltung zu Vorhaben in Pegnitzer Ortsteil — Trockauer wägen die Vor- und Nachteile ab - vor 10 Minuten

TROCKAU - Die Trockauer lassen nicht locker. Sie wollen an ihren Plänen für einen Dorfladen festhalten. Auch wenn der Wunschstandort im ehemaligen Landgasthof Herlitz nach einem Gerichtsurteil nicht zu verwirklichen sein dürfte. Sie suchen nach einer Alternative — und sind dabei gleich mehrfach fündig geworden.

Auch dieses leer stehende Gebäude am Trockauer Marktplatz wäre ein denkbarer Standort für den Dorfladen, aber auch für betreutes Wohnen. © Foto: Stefan Brand



Der eigens für das Projekt gegründete Bürgerverein lud dieser Tage zu einer Informationsveranstaltung, um den Stand der Dinge zu verkünden. Die Resonanz war gut: "So an die 60 Leute kamen", sagt Vorsitzender Hans Hümmer. Der Tenor sei eindeutig gewesen, ergänzt sein Stellvertreter Johannes Müller: "Alle wollen weitermachen." Trotz einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Bayreuth, dass das von der Stadt Pegnitz beanspruchte Vorkaufsrecht für den von Insolvenz betroffenen Ex-Gasthof mitten am Markt nicht gelten ließ.

Geklagt hatte dagegen wie berichtet der Pottensteiner Bauunternehmer Johann Hofmann. Er hatte die Immobilie von der Insolvenzverwalterin erworben — ursprünglich, um dort eine Unterkunft für Asylbewerber einzurichten. Diese Pläne sind inzwischen mangels Bedarf vom Tisch, ein neues Konzept liegt nicht vor.

In Privatbesitz

In der Info-Versammlung zeichnete sich eine dezente Lagerbildung ab. Das hängt mit den Grundstücken zusammen, die als Ersatz infrage kommen. Das eine liegt nämlich außerhalb des Zentrums an der Ortseinfahrt, zwischen der Kreisstraße Richtung Vorderkleebach und der Einmündungen zur Bischof-Heinrich-Straße und zur Autobahnkirche. Diese Grünfläche ist zum Teil in Privatbesitz und gehört zum Teil der Stadt. Hier wollte ursprünglich die Trockenbaufirma Hoderlein ein Gebäude errichten.

Die Firma wurde jedoch vom Michelfelder Unternehmen HD Bau übernommen — jetzt steht das Areal wieder zur freien Verfügung. Der Vorteil, so Hans Hümmer: "Hier existiert bereits ein Bebauungsplan, die Fläche ist außerdem voll erschlossen." Zwar ließe sich hier kein betreutes Wohnen als Ergänzung des Dorfladens unterbringen, sicher aber eine WC-Anlage und eine Tourist-Info. Und, ganz klar, der Baustil müsse passen: "Sicherlich fränkisch, nicht die Plattenbauweise wie bei unseren Einkaufszentren in der Stadt."

Er ist für diesen Standort. Wie auch der Neu-Trockauer Thomas Schmidt, FWG-Fraktionssprecher im Stadtrat und seit Kurzem ebenfalls im Bürgerverein aktiv: "Das wäre ideal hier, allein schon wegen der benachbarten Tankstelle, wegen des immensen Wochenend- und Ausflugsverkehrs, der hier vorbei rauscht." Und nicht alle würden halt automatisch bis zum Marktplatz weiterfahren.

Eine ganz andere Meinung vertritt Johannes Müller. Die Meinung jener, die sagen, der Laden gehöre in die "schöne Stube" von Trockau: "Nach Möglichkeit sollte alles fußläufig erreichbar sein, denken nicht wenige." Der Metzger, der Bäcker, die Bank – und eben auch der Dorfladen.

Nun, es gibt da ein Gebäude am Marktplatz, das sich eignen würde. Ein leer stehendes, langsam verfallendes Haus. Der Eigentümer kommt aus einem Nachbarort, weder er noch seine Kinder wollen es nutzen. Er hat Verkaufsbereitschaft signalisiert, so Hans Hümmer. Der Vorteil dieses Standorts: Hier stehen hinter dem Haus Nebengebäude, die nach einem Abriss ausreichend Platz für betreutes Wohnen bieten würden.

Zuschuss sicher

Der Vorsitzende des Bürgervereins rechnet in beiden Fällen mit Zuschussmitteln aus dem Topf der Städtebauförderung. Die Regierung von Oberfranken habe sich bereits positiv geäußert: "Das würde so laufen wie beim Herlitz-Projekt, die Zuschussquote läge bei 60 Prozent." Und bei dem Gebäude am Markt würde es sich ja zudem um "praktiziertes Leerstandsmanagement handeln". Aus Sicht von Thomas Schmidt muss die Kommune vorbeugen, "da muss Geld in den neuen Haushalt eingestellt werden, auch für mögliche Grundstückskäufe".

Bleibt noch eine Option: Aus dem alten Herlitz-Plan wird doch noch etwas. Ausschließen will das keiner aus der Bürgervereinsspitze — aber so recht dran glauben will auch niemand. "Wir führen weitere Gespräche mit den Grundstückseigentümern und letztlich sind die Stadt und der Stadtrat gefragt", sagt Hans Hümmer.

STEFAN BRAND