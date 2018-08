Drama in Grafenwöhr: US-Übungsplatz in Flammen

Der Brand entwickelte sich aus dem Alpha-Einschlaggebiet - vor 32 Minuten

AUERBACH/GRAFENWÖHR - Hohe Rauchwolken über dem Übungsplatz, Qualm und Brandgeruch bis in die Stadt — das mussten die Grafenwöhrer vor kurzem wahrnehmen.

US-Armee, Bundeswehr, Freiwillige Feuerwehren und Förster Andreas Irle bekämpften die Brände auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Mehrere hundert Hektar Gras- und Offenland standen in Flammen. © Gerald Morgenstern



Mehrere hundert Hektar Gras- und Offenland in der A-Impact-Area südlich der Netzabergsiedlung fielen den Flammen zum Opfer. Ein Übergreifen in den Hochwald wurde verhindert, schweres Gerät am Boden und eine Chinook CH47 mit einem 5000-Liter-Wasserbucket wurde von der US-Armee eingesetzt.

"Brände sind auf dem Übungsplatz nichts außergewöhnliches, ein Übergreifen in die Waldbestände oder gar über die Übungsplatzgrenzen hinweg ist ausgeschlossen. Es ist alles unter Kontrolle!" Dies lässt Range Control über die Pressestelle der 7. US-Armee verlauten.

Der heiße Sommer und die lang anhaltende Trockenheit bringt die Verantwortlichen auf dem Übungsplatz weiter ins Schwitzen. Direkt aus dem Alpha-Einschlaggebiet entwickelte sich der Brand und ließ Gras, Ginster und dürres Buschwerk abfackeln und somit hohe Rauchwolken aufsteigen.

"Das sonst mit Wasser- und Sumpfflächen durchzogene Gelände ist knochentrocken, drehende Winde waren das weitere Problem", weiß der zuständige Förster Andreas Irle. Die Förster werden beim Aufkommen eines Feuers hinzugezogen und leiten die Löschmaßnahmen.

Auch Panzer im Einsatz

Durch das US-Firedepartment wurden Firetrucks, Löschpanzer und der Flugfeldlöschwagen Panther hinzugezogen. Besonders der Panther mit seinen rund 12.000 Liter Wasservorrat und Hochdruck-Löschkanone konnte Schlimmeres verhindern.

Bei der Wasserzufuhr unterstützte die Freiwillige Feuerwehr mit einem Tankfahrzeug, dies koordinierte Kommandant Alexander Richter, ebenso Feuerwehrmann bei der US-Feuerwehr. Neben dem Gras- und Buschwerk griff das Feuer nur in den angeflogenen Sukzessionswald ein. Die Schnelligkeit der lodernden Flammen war auch für Förster Irle außergewöhnlich.

Der Hubschrauber "Chinook CH 47" aus Katterbach war bei den Löscharbeiten eine große Hilfe. Er kann insgesamt 5000 Liter Wasser transportieren. © Gerald Morgenstern



Rangecontrol und Bundeswehr koordinierten den Einsatz am Boden. Für die am folgenden Tag wieder aufflammenden Glutnester im unwegsamen Gelände an der Impact-Area setzte die US-Armee einen Chinook CH 47 Hubschrauber aus Katterbach bei Ansbach ein. Das Fliegen mit der 5000 Liter Wasserlast ist für die Piloten eine besondere Herausforderung.

"Geschöpft" wurde am großen Schlatterweiher südlich von Apfelbach. Vor Ort war auch der für die Lösch- und Einsatzkräfte zuständige Provost Marshal, Oberstleutnant William Burden. Förster Andreas Irle, der in der Chinook mitflog, lobte ausdrücklich das Engagement und die Professionalität der Piloten und aller Einsatzkräften am Boden.

Hoffnung auf Regen

Trotz wichtiger Hinweise bleibt die beste Lösung zur Brandvermeidung der Regen. © Gerald Morgenstern



Andre Potzler von der Pressestelle des 7th ATC erläuterte die Vielzahl der Maßnahmen, um Brände im laufenden Schieß- und Übungsbetrieb zu verhindern und gegebenenfalls effektiv zu bekämpfen. Letztendlich bleibt aber für alle — und vor allem für die ausgedörrte Natur — an erster Stelle die Hoffnung auf Regen.

Gerald Morgenstern