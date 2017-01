Drama in Neuhaus: Giftiges Gas verletzt zwei Männer

NEUHAUS/PEGNITZ - Bei einem Gasunfall in Neuhaus an der Pegnitz sind zwei Männer schwer verletzt worden. Sie ließen einen Stapler in einer Scheune laufen, dabei sammelte sich Kohlenmonoxid in der Luft. Beide Männer wurden ohmnächtig.

In dieser Scheune in Neuhaus an der Pegnitz wurden die beiden Männer ohnmächtig. © NEWS5 / Zeilmann



Die beiden Männer hatten in einer geschlossenen Scheune mit einem gasbetriebenen Stapler gearbeitet. Nachdem sie ihn nicht mehr für Transportarbeiten brauchten, stellten sie ihn nicht ab und ließen ihn weiter laufen.

Dadurch kam es zu einer Kohlenoxidvergiftung: Einer der beiden brach noch in dem Nebengebäude bewusstlos zusammen, der andere konnte sich noch zum Nachbarhaus retten und Hilfe rufen. Danach ist auch er zusammengebrochen. Die Männer wurden mit zwei Hubschraubern in eine Spezialklinik nach Regensburg geflogen.

Dieser Artikel wurde zuletzt aktualisiert: 18. Januar, 17.19 Uhr.

nb

