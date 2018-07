"Dreggsagg" begeistert in Pegnitz 900 Fans

Michl Müller ist ein Kabarett- Phänomen, das auch die Christian-Sammet-Halle problemlos zu füllen versteht - vor 51 Minuten

PEGNITZ - Insgesamt 900 Fans waren zu Michl Müller in die Pegnitzer Christian-Sammet-Halle gekommen, um ihren "Dreggsagg" zu feiern. Sie erlebten ein drei stündiges feuerwerk.

Michl Müller begeisterte in Pegnitz 900 Fans.



Man meint, dem Einzug der Gladiatoren beizuwohnen, als der fränkische Kabarettist Michl Müller die Bühne der voll ausgebuchten Christian-Sammet-Halle betritt. Vor acht Jahren gastierte Müller zum letzten Mal in Pegnitz – und so ist es kein Wunder, dass seine Fans vom ersten Moment an hin und weg sind von "ihrem" Michl, der sie mit einem donnernden "Bängaaaaaz! Jetz bin i widda daaaa!" begrüßt. Keine Sekunde seiner Drei-Stunden-plus-Show lässt der Vollblutkomödiant verstreichen, ohne mit Tempo, Scharfsinn und Musik wie ein Berserker über die Bühne zu stürmen. Sein Programm "Müller…nicht Shakespeare" ist nur so gespickt von temporeichen Zoten, entwaffnenden Spitzfindigkeiten und freundlichem "Unterdergürtelliniegegrabbel".

Egal ob Romeo und Julia auf ihrem Veroneser Balkon oder Julia und Hassan mit "Bä-Em-Wäh" am McDonald’s-Schalter – das Comedyuniversum des Franken kreist in seiner temporeichen Tour de Force um die ewigen Themen "Liebe, Glück und Unsterblichkeit". Dazu gehört der "800- Euro-Webergrill, auf dem das billige Fleisch am besten schmeckt" ebenso wie das Aufatmen Niveas, dass Jogi Löw doch bleibt und das unvermeidliche Publikumsopfer "Stefan aus Auerbach", der in der ersten Reihe sitzt und den Rest des Abends für zahlreiche Lacher herhalten muss. Den ersten großen Lacher erntet Horst Seehofers Rücktrittstheater, das Müller an einen "dementen Großvater" erinnert, den man "vergessen hat ins Heim zu geben". Markus Söder bescheinigt er mit seinem "Kreuzzug" die Mutation zum "Loddar Matthäus der Politik".

Freche Gosch’n

Kraftvoll und energiegeladen fegt der Bad Kissinger Komödiant über die Bühne, von einem Schlagwort zum nächsten. Er ist ein echt harter Arbeiter, der Müllers Michl – und seine Fans hängen an seinen Lippen, wenn er seine scharfe Beobachtungsgabe und seine "freche Gosch’n" pointiert und mit exakten Timing einsetzt. Und weil er die Klaviatur der Comedy so gut beherrscht und eine echte Rampensau ist, kann er nicht aufhören.

Mehr als drei Stunden braust er durch Alltag und Beziehung, Politik und "frischer Ünnerhos" und lässt nichts aus. Er hat zu allem etwas zu sagen und reißt das Publikum mit seinem spitzbübischen Charme mit. Ob Körperhygiene oder synthetische Lufterfrischer, Sex, Alter oder die Servicehotline der Telekom – "So muss sich Sterben anfühlen", Rauchmelder, Vegetarismus mit BLI "Bratwurst-Leberkäs-Intoleranz" oder Darmspiegelung: Nichts fehlt. Müller fragt sich, was aus den Männern geworden ist: "oben schmieren sie sich mit Nivea ein, unten rasieren sie sich und Sonntagabend sitzen sie auf dem Sofa und schauen Rosamunde Pilcher?!"

Wenn es ans Singen geht und er "vom englischen Sänger mit den roten Haaren rückübersetzte Lieder" zum Besten gibt, geht der "Fastnacht in Franken"-Liebling mit Pathos, Kitsch und großer Geste in seinem Schlagerhimmel auf. Da wird auch die Helene Fischer in ihm so konsequent entfesselt, dass es kein Halten mehr gibt. Fischers "Bewegungsspektrum" inspiriert Müller immens und mit Lichtkegel, Bühnennebel und Schmalz geht’s dahin.

Fränkische Ekstase

Die Halle tobt. Singt mit, lässt sich dirigieren und schwimmt mit dem fränkischen Comedystar auf einer Woge von "Liebe, Glück und Unsterblichkeit". Es ist fränkische Ekstase pur, wenn sein "Maschin’ kaputt" in türkisch anmutendem Singsang erklingt oder 900 Menschen am Ende eines schweißtreibenden und lustigen Abends mit ihm unisono die Nacht am Kilimandscharo herauf beschwören.

GISELA LEINBERGER