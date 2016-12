Drei Mann klopften den künftigen Auerbacher Prinzen weich

Bei Kevin Hudert mussten die FG-Werber harte Arbeit leisten - vor 23 Minuten

AUERBACH - Aus Liebe ist vieles möglich. Das beweist auch das neue Prinzenpaar der Faschingsgesellschaft Stadtgarde Auerbach. Während Prinzessin Janina schon in der Kindergarde unter Trainerin Andrea Hamerla und Michaela Hudert mittanzte, bezeichnet sich Prinz Kevin Hudert als der nicht „unbedingt typische Faschingsnarr“.

Das Auerbacher Prinzenpaar Janina und Kevin Hudert mit den Kindern Lennox und Lionel. Das Ehepaar regiert die Stadt bis zum Aschermittwoch. © Foto: Sabine Rühl



Das Auerbacher Prinzenpaar Janina und Kevin Hudert mit den Kindern Lennox und Lionel. Das Ehepaar regiert die Stadt bis zum Aschermittwoch. Foto: Foto: Sabine Rühl



AUERBACH – Gemäß dem Motto „Wilder Westen“ haben die neuen Regenten am 11. 11. beim Rathaussturm Bürgermeister Joachim Neuß bis zum Aschermittwoch entmachtet. Wie konnten die Werber der Faschingsgesellschaft rechtzeitig fündig werden?

Die beiden Tollitäten Kevin (28) und Janina (26) Hudert, eine geborene Weinert, wurden just vier Wochen vor Faschingsbeginn zu vorgerückter Stunde, genau um 21.30 Uhr, von den FG-Werbern Daniel Schuster, Fritz Gnan und Stefan Gitter im malerischen Holzhaus in der Glückauf-Straße in Auerbach heimgesucht.

Janina sagte relativ schnell zu, nur Kevin brauchte länger – genau bis 0.30 Uhr nach harten Verhandlungen bei einem Kasten Bier für alle. Erleichterung und eine euphorische Stimmung erfüllte dann den Raum. Gänzlich uninteressiert am Narrentreiben war Kevin Hudert aber keinesfalls. Denn er versäumte kein Jahr den Besuch der Prunksitzungen und ließ den Faschingszug in Auerbach auf sich einwirken, jedoch nicht verkleidet.

Die Huderts sind seit 2010 ein Ehepaar und genießen das Familienleben zusammen mit dem Nachwuchs Lionel (7) und Lennox (3). „Beide verkleiden sich gern – jedoch nicht unbedingt im Fasching“, verrät Mama Janina. Prinz Kevin ist im normalen Leben Kaminkehrergeselle im Pegnitzer Raum. Janina arbeitet Teilzeit als Steuerfachangestellte in der Steuerkanzlei Grüner.

Der erste Einsatz des neuen Auerbacher Prinzenpaares der FG Stadtgarde wird beim Galabend in Pegnitz sein. Im Terminkalender stehen die Generalprobe in Auerbach, die drei Prunksitzungen, ein Besuch in Michelfeld und der Faschingszug am 28. Februar. Am Prinzenpaar-Treffen können Janina und Kevin am 8. Januar nicht teilnehmen, weil Kevin am 7. Januar beim Turnier des Edeka-Schöffler-Pokals mitspielt.

In puncto passender Abendgarderobe ist ihre Lieblichkeit Janina auch schon fündig geworden. Bei einem Auerbacher Friseurmeister wird sie zu gegebener Zeit stylen lassen. Kevin hat die Anschaffung eines neuen Anzugs im Hinterkopf und freut sich nach der anfänglichen Skepsis auf eine „superschöne Zeit“ in Amt und Würden. Die Kinder des Prinzenpaares werden während der Einsätze von den Eltern betreut.

SABINE RÜHL