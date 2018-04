Drei-Millionen-Ding in Auerbach

Stadtrat Auerbach auf Ortstermin auf der Großbaustelle Rathaus - vor 13 Minuten

AUERBACH - Es ist viel geschehen im eigentlichen Rathaus, seitdem die Auerbacher Stadtverwaltung im früheren Hotel Goldner Löwe "im Exil" arbeitet.

Die Auerbacher Stadträte haben sich vor ihrer jüngsten Sitzung auf der Baustelle des Rathauses umgesehen. Architekt Urban Meiller erklärte Details. © Brigitte Grüner



Die Auerbacher Stadträte haben sich vor ihrer jüngsten Sitzung auf der Baustelle des Rathauses umgesehen. Architekt Urban Meiller erklärte Details. Foto: Brigitte Grüner



Eine Stunde vor der Sitzung am Mittwoch führte Architekt Urban Meiller die Mitglieder des Stadtrats durch die Rathausbaustelle am Oberen Marktplatz. Drei Millionen Euro kostet diese Generalsanierung, gut 900.000 gibt es für die Stadt von der Städtebauförderung und über das Kommunale Investitionsprogramm (Kip) dazu.

Zwar liegen immer noch alle Leitungen an der Wand, im Boden und sonst überall offen, aber gegenüber dem ersten Ortstermin, der vielen Teilnehmern ob der Bausünden fast den Schweiß auf die Stirn getrieben hatte, ist inzwischen eine gewisse Ordnung zu erkennen. Eine Raumordnung beziehungsweise Struktur.

Im Erdgeschoss wurden frühere Gewölbe freigelegt, die vorher hinter abgehängten Decken verschwunden waren. Massive Stahlträger sind eingezogen worden, um die Statik des alten Gebäudes zu sichern. Diese müssen unter Putz verborgen werden, damit der Feuerschutz gewährleistet ist. Bei Hitze schmilzt Stahl und verliert damit jegliche Tragfähigkeit.

Außerdem ist das Gebäude in sich mit Metallstäben verspannt worden, um die Standfestigkeit zu erhöhen. Auf der anderen Seite fallen die Zwischenwände sehr schmal aus, soweit sie nicht tragen müssen. Gerade mal eine Reihe Ziegelstein mit 11,5 Zentimetern trennt die Büros in den Etagen. "Diese Wände müssen nichts tragen, dürfen aber auf der anderen Seite nicht viel Gewicht auf den Boden bringen", erklärt Architekt Urban Meiller beim Ortstermin.

Die Kabel scheinen wirken auf Laien wie ein Durcheinander. © Brigitte Grüner



Die Kabel scheinen wirken auf Laien wie ein Durcheinander. Foto: Brigitte Grüner



Die Arbeiten lägen im Zeitplan, versichert der Architekt den Mitgliedern des Stadtrats. In vier Wochen würden die neuen Fenster eingebaut. Die Leitungen — Daten, Strom, Wasser, Heizung — befinden sich weitgehend schon dort, wo sie hin müssen. Für den Laien ein heilloses Durcheinander an Kabeln. Bei den künftigen WCs ist bereits leichter zu erkennen, was später wo zu finden sein wird. Überall dort, wo mit Holz verblendet wird, laufen die Leitungen auf Putz und sind auch noch nicht vorhanden.

Großzügiger wird künftig der Empfangsbereich vor dem Bürgermeisterzimmer sein. Und auch in der zweiten Etage vor dem Sitzungssaal wird es modern zugehen. Dort entsteht eine Art Foyer mit beweglichen Glastüren. Schnell kann daraus ein Besprechungsraum gemacht werden oder eine Erweiterung des Sitzungssaales entstehen.

Das wird einmal das Zimmer des Chefs: Auch im künftigen Arbeitsraum von Joachim Neuß sind noch Handwerker beschäftigt. © Brigitte Grüner



Das wird einmal das Zimmer des Chefs: Auch im künftigen Arbeitsraum von Joachim Neuß sind noch Handwerker beschäftigt. Foto: Brigitte Grüner



Im Hintergrund wird viel Technik präsent sein. Die moderne Beleuchtung des Sitzungssaales ist nur ein Teil davon. Es wird Brandmelder und ein Frühwarnsystem geben, außerdem selbst schließende Türen, wenn ein Feuer ausbrechen sollte. Da die Decke des historischen Sitzungssaales des Stadtrats so gut wie keine Brandschutzklasse hat, gibt es ein Fluchtsystem in den gegenüber liegenden Gebäudeteil.

Wie im Ernstfall evakuiert werden soll? Nach der Anzahl der Stimmen, scherzten einige Mitglieder des Stadtrats bei der Besichtigung der Großbaustelle.

MICHAEL GRÜNER