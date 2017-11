Drei schrottreife Autos bei Wildunfall auf der A9

Börsenmakler konnte Reh nicht mehr ausweichen - Nachfolgendes Fahrzeug krachte in Unfallstelle

Drei schrottreife Autos und 80.000 Euro Sachschaden, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag kurz vor Mitternacht auf der A9 nördlich von Trockau ereignete. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Einem 41-jährigen Börsenmakler aus Baden Württemberg sprang ein Reh vor das Fahrzeug. Er konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Mann brachte seinen Pkw am linken Fahrstreifen zum Stehen. Er und ein 36-jähriger Oberbayer, der als Ersthelfer am Standstreifen angehalten hatte, wollten gerade die Unfallstelle absichern, als ein Weißrusse in den Unfallwagen krachte.

Nach dem Anstoß flog dessen Wagen nach rechts und traf dabei das auf dem Standstreifen stehende Fahrzeug des Ersthelfers. Glücklicherweise war seine Beifahrerin ebenfalls schon ausgestiegen, so dass ihr nichts passierte. Auch der Weißrusse und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Die Bilanz des Unfalls sind drei schrottreife Autos im Gesamtwert von rund 80.000 Euro, welche allesamt abgeschleppt werden mussten.

Bei den Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es nur zu minimalen Verkehrsbeeinträchtigungen.

