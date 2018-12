Drei Unbekannte überfallen einen Mann in Bayreuth

Schwere Kopfverletzungen: Polizei sucht Zeugen für den Vorfall - vor 50 Minuten

BAYREUTH - Schwere Kopfverletzungen hat ein 34-jähriger Mann bei einem Überfall am frühen Donnerstagabend im Bayreuther Stadtteil Kreuzstein erlitten. Die Fahndung blieb bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und bittet Zeugen, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen griffen drei Männer den Bayreuther gegen 17.45 Uhr im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Sachs-Straße an. Sie fügten ihm Verletzungen am Kopf zu und flüchteten anschließend. Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt nahmen sogleich die Ermittlungen auf. Unter anderem fahndeten sie mit Hilfe weiterer Streifenbesatzungen nach dem Auto, mit dem die Täter flüchteten. Der Kriminaldauerdienst Bayreuth war für die Ermittlungen vor Ort zuständig.

Die Kripo bittet um Mithilfe:

Wer hat am Donnerstagabend, um etwa 17.45 Uhr, in der Hans-Sachs-Straße, in der Nähe der Nürnberger Straße, etwas Ungewöhnliches bemerkt?

Wem sind dort verdächtige Personen aufgefallen?

Wer kann Angaben zum Fluchtwagen machen?

Wer kann weitere Angaben machen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer (0921)506-0 in Verbindung zu setzen.

