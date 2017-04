Am Montagnachmittag kam es auf der B85 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Ford Mondeo und einem Vierzigtonner. Zwei Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Am Auto entstand Totalschaden, hunderte Liter Diesel liefen aus und die Straße zwischen Auerbach und Pegnitz musste eine Weile gesperrt werden.

Am Samstag zog es die Besucher bei bestem Frühlingswetter auf die Burg Rabenstein im Ahorntal. Zur Saisoneröffnung gab es ein buntes Mittelalterprogramm mit Schaukämpfen, Gruseldinner und Wildschwein-Grillbuffet - ein Vorgeschmack auf die großen Mittelaltermärkte im Sommer.

Gut 38 Jahre lang hat Pfarrer Dr. Franz Vogl in Pegnitz gewirkt. Während seiner Amtszeit stieg die Zahl der Katholiken im Ort von 800 auf über 5000 und er hat in der Ökumene Brücken gebaut, die bis heute tragen. Vor genau 40 Jahren wurde der Geistliche Rat und Ehrenbürger der Stadt 1977 in einem Festakt mit 600 hochrangigen Gästen feierlich verabschiedet. Herbert Scherer brachte es auf den Punkt: "Wohl dem, der einen Vogl hat."