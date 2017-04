Drei Verletzte und zwei Totalschäden auf der A9

Fahrer hatte die Kontrolle verloren und war ins Schleudern geraten - vor 1 Stunde

GEFREES - Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagabend auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Münchberg-Süd und Gefrees: Der 35-jährige Fahrer eines VW Passat verlor die Kontrolle über seinen Wagen und löste damit eine verhängnisvolle Kettenreaktion aus.

Der 35-Jährige war mit seinem VW Passat in Richtung Bayreuth unterwegs, als er zwischen den beiden Anschlussstellen vom linken Fahrstreifen aus leicht gegen den Fahrbahnteiler aus Beton fuhr. Durch den Anstoß schleuderte der VW nach rechts gegen einen Hyundai mit Anhänger, der auf der mittleren Fahrspur fuhr.

Anschließend überschlug sich der VW auf der Fahrbahn, kollidierte dabei noch mit dem Heck eines Sattelzuges und kam auf den Rädern in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer des Hyundai konnte nach dem Zusammenprall sein Gespann ebenfalls nicht wieder unter Kontrolle bringen und schleuderte auch nach rechts in die Böschung. Dabei riss der Anhänger von der Kupplung des Pkw ab.

Beide Fahrer und der Beifahrer im Passat erlitten leichte beziehungsweise mittelschwere Verletzungen. Mit dem Rettungsdienst kamen sie in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Anhänger und das aufgeladene Motorrad wurden ebenfalls stark beschädigt. Der Sattelzug hatte nur einen leichten Schaden am Heck. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf ca. 50.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zum Rückstau, da lediglich der linke Fahrstreifen befahrbar war.