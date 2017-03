Dreiste Betrüger mit der Mitleidsmasche

Ganoven geben an, ihr eigenes Auto abgeschlossen zu haben - vor 25 Minuten

BAYREUTH - In letzter Zeit wurden im Stadtgebiet Bayreuth vermehrt Personen durch einen Betrüger angesprochen.

Der polizeilich bekannte Täter gab fälschlicherweise an, bei einem Verkehrsunfall geholfen zu haben. Versehentlich habe sich sein eigenes Fahrzeug dann verschlossen und all seine Papiere, Schlüssel, Geldbörse usw. befänden sich nun im Fahrzeuginneren. Deshalb bat er die angesprochenen Personen um Hilfe in Form von Geld, um sich ein Zugticket kaufen zu können, was ihm teilweise auch gegeben wurde.

Die Polizei rät deshalb, sich nicht auf solche oder ähnliche dubiose Geldforderungen einzulassen. Sollte es bereits zu einem dieser Vorfälle gekommen sein, sollen sich Betroffenen an die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt wenden. Die Telefonnummer: 0921/506-2130.

