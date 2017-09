Dreiste Diebe brechen Auerbacher Edeka-Markt auf

Verbrecher hatten es ausschließlich auf Tabakwaren abgesehen — Diebstahlschaden von über 40 000 Euro - vor 15 Minuten

AUERBACH - Dreister Einbruch in Auerbach: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Diebe in den neuen Edeka-Markt am Novettaweg eingestiegen — und sie wussten ganz genau, was sie wollen. Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Von außen ist dem Edeka-Markt am Auerbacher Novettaweg nicht anzusehen, dass er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgebrochen und um Tabakwaren im Wert von über 40.000 Euro „erleichtert“ wurde. Foto: Hans von Draminski



Am Vormittag danach weist nur wenig darauf hin, was in der Nacht geschehen ist. Nur die Abteilung mit den Tabakwaren in unmittelbarer Nähe der Kassen ist mit rot-weiß-gestreiften Baustellenbändern abgesperrt, die Regale sind auffällig leer. "Die Einbrecher hatten es ausschließlich auf Zigaretten und Tabak abgesehen", erzählt Daniel Schöffler, Besitzer des Edeka-Marktes. Ihm ist die Erschütterung über das Vorgefallene deutlich anzumerken. Gerade saß noch ein Kriminalbeamter in seinem Büro, um Schöfflers Zeugenaussage aufzunehmen.

Ware im Wert von deutlich über 40 000 Euro ließen die Täter mitgehen — dass hier nicht nur ein Einzelner unterwegs war, liegt auf der Hand. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr die Wellblechverkleidung der Dachkonstruktion des Edeka-Marktes aufgestemmt. Durch das Loch in der an sich sehr stabilen Alu-Verblendung gelangten die Diebe in den Markt und konzentrierten sich ganz gezielt auf das Angebot der Zigarettentheke. Wohl, weil sich solche Ware auf dem Schwarzmarkt mit am leichtesten "versilbern" lässt.

Bekanntes "Strickmuster"

Das "Strickmuster" des Einbruchs erinnert an ähnliche Taten in der Region, die in der überwiegenden Zahl von darauf spezialisierten Banden aus Osteuropa begangen wurden. Auch im Auerbacher Fall gibt es Indizien, die in diese Richtung deuten. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen, die nun auf der Suche nach Zeugen ist, welche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag etwas bemerkt haben.

Die Kripo Amberg geht verschiedenen Spuren nach und setzt auf die Aufmerksamkeit der Bürger.

Spaziergänger als Zeugen

Im Umfeld des Edeka-Marktes ergaben sich laut Polizeiangaben Hinweise auf nächtliche Spaziergänger, die möglicherweise auch zum Tatzeitpunkt in Marktnähe unterwegs waren. Diese könnten erfahrungsgemäß wertvolle Zeugen sein und werden deshalb gebeten, sich unverzüglich bei der Polizei zu melden. Insbesondere geht es um verdächtige Personen, aber auch um Fahrzeuge, die in der fraglichen Zeit im Novettaweg geparkt waren.

Marktbesitzer Daniel Schöffler treibt zwischenzeitlich die Sorge um, ob die Versicherung seinen Schaden in vollem Umfang begleicht. Zum Warenverlust durch den Diebstahl kommt der Schaden, den die Einbrecher verursacht haben, als sie die Dachverkleidung aufbrachen.

Schöffler ist aber guten Mutes, dass alles ein gutes Ende findet, denn die Polizei habe ihm bescheinigt, dass sein Edeka-Markt zu den am sichersten gebauten Gewerbe-Immobilien im Umkreis von 50 Kilometern zählt.

Wer im Tatzeitraum etwas beobachtet hat, wendet sich entweder direkt an die Kripo Amberg unter Telefon (0 96 21) 89 0-0 oder die Polizei Auerbach unter Telefon (0 96 43) 92 04-0.

