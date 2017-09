Dreiste Diebe klauen Audi in Bayreuth

A6 mit gestohlenen Kennzeichen vom Händlerhof gefahren - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Bislang Unbekannte entkamen in der Nacht zum Donnerstag mit einem Audi A6, den sie vom Parkplatz eines Autohandels im Stadtteil Kreuzstein entwendeten, nachdem sie die zuvor gestohlenen Kennzeichen „FG-SK 130“ angebracht hatten. Ein weiteres Fahrzeug ließen die Diebe aufgebrochen zurück. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Symbolbild. Foto: colourbox



Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, betraten die Täter das Gelände des Gebrauchtwagenhandels in der Nürnberger Straße und machten sich an den beiden hochwertigen Autos zu schaffen. Während sie bei dem sechs Jahre alten Audi A6 im Wert von rund 20.000 Euro erfolgreich waren, scheiterten sie offensichtlich an einem Fahrzeug desselben Typs, denn sie ließen das Auto stehen, nachdem sie sich gewaltsam Zugang zum Fahrgastraum verschafft hatten.

Die Beamten der Kripo Bayreuth gehen momentan davon aus, dass die Täter die Kennzeichen „FG-SK 130“ von einem ebenfalls dort geparkten Seat abmontierten und an dem gestohlenen silbernen Audi anbrachten, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen.

Eine sofort ausgelöste Fahndung nach dem gestohlenen Audi, an der sich auch Polizeibeamte der Tschechischen Republik beteiligten, verlief bislang ohne Ergebnis. Die Ermittler des Kommissariats für Diebstahlsdelikte der Kripo Bayreuth bitten nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.



Die Beamten fragen: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag, 21. September 2017, zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr, in der Nürnberger Straße in Bayreuth verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wem ist der silberne Audi A6 mit den Kennzeichen „FG-SK 130“ nach Mittwoch, 20. September, 18 Uhr, noch aufgefallen? Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Diebstählen stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telelefonnummer (0921) 5060 bei der Kripo Bayreuth zu melden.

