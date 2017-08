Drogen beim Klangtheraphie-Festival: Polizei zieht Bilanz

PLANKENFELS - Am vergangenen Wochenende haben im Umkreis des Klangtherapie-Festivals in Oberfranken 19 Personen gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Ein gewalttätiger Mann musste in Gewahrsam genommen werden.

Eigentlich sollte ja Liebe die Festival-Droge sein, wie auf dem Schriftzug über dem Gelände zu lesen ist. Illegale Drogengeschäfte finden jedoch Jahr für Jahr ihren Weg zu den Liebhabern elektronischer Musik. Foto: pr



Die Polizeidirektion Bayreuth-Land führte mit Unterstützung anderer Dienststellen am verlängerten Klangtherapie-Wochendende, von Donnerstag bis Sonntag, Kontrollen durch. Nahe der Ortschaft Scherleithen bei Plankenfels, wo das Musikfestival stattfand, deckten die Beamten zahlreiche Drogendelikte auf und zogen etliche fahruntüchtige Fahrzeugführer aus dem Verkehr.



Insgesamt wurden 19 Festivalbesucher wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht. Unter den Fans der elektronischen Musik fanden sich die unterschiedlichsten, illegalen Drogen. Eine 24-Jährige aus Niederbayern wird von der Polizei verdächtigt, Drogen an Besucher verkauft zu haben. Vier Festivalbesucher wurden angehalten, weil sie nicht mehr nüchtern genug waren, um sich hinter das Steuer zu setzten. Sie müssen nun mit einer Geldbuße von 500 Euro sowie einem einmonatigem Fahrverbot rechnen. Aus ihren Autos mussten sie sofort aussteigen.



Gewalttätige Auffälligkeiten spielten unter den rund 3500 Festival-Teilnehmern jedoch weniger eine Rolle. Während des gesamten Wochenendes musste lediglich eine Person in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Ein 31-Jähriger aus dem Raum Bamberg geriet am frühen Samstagmorgen mit anderen Festivalbesuchern in Streit. Er schlug schließlich einen BRK-Helfer ins Gesicht. Nachdem er sich im Anschluss immer noch nicht beruhigen ließ, musste er in Gewahrsam genommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten noch ein Springmesser. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung und einem Verstoß nach dem Waffengesetz verantworten.

Die Polizeiinspektion vermeldet bei gleichem Beamtenaufgebot einen leichten Anstieg an Delikten im Vergleich zu den Vorjahren.

