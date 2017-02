Drucktechnik in 3D ist "extrem wichtig"

AUERBACH - Noch vor ein paar Jahren waren 3 D-Drucker höchstens in der industriellen Produktion bekannt. Mittlerweile können aber auch Hobby-Bastler die Technik zu Hause nutzen. Auf der Spielwarenmesse in Nürnberg wurde ein solches Gerät sogar für das Kinderzimmer präsentiert. Doch wie wichtig sind die Drucker für die Unternehmen in Auerbach?

Vor allem Prototypen, Konzepte und Modelle werden mit 3 D-Druckern gefertigt. So können Fehler beispielsweise schneller entdeckt werden als am PC mit Computer-Modellen. © Sebastian Kahnert/dpa



Die Meinungen über den Nutzen gehen bei Handwerkern und Industrie auseinander. Bernhard Gnan von der gleichnamigen Fensterbaufirma zum Beispiel sieht kaum einen Nutzen für das Handwerk. "Ich selbst arbeite nicht mit 3 D–Druckern, aber einige unserer Lieferanten drucken zum Beispiel Kunststoff-Profile." Er kenne auch keinen anderen Handwerker in Auerbach, der mit solchen Druckern arbeitet.

Auf Messen, wie der Bauma in München, habe er aber schon viele Unternehmen gesehen, die zur Präsentation 3 D-Drucke dabei haben. "Man sieht aber, dass es keine Originale sind", erklärt der Handwerker. "Aber die Produktion ist schneller und günstiger. Und wenn das Produkt beim Kunden nicht ankommt, schmeißt man es halt weg."

Dass die Industrie schon eher etwas mit dem besonderen Druckverfahren anfangen kann, leuchtet Gnan ein. Michael Schmid, Pressesprecher bei Cherry, bestätigt das: Zwei Geräte seien im Einsatz, um Prototypen für Tastatur-Gehäuse zu schaffen. Das neuere der beiden ist zweimal einen Meter groß. Es wurde vor zirka einem Jahr angeschafft und kann die handelsüblichen Computer-Eingabegeräte drucken. Das zweite ist etwa ein Jahr älter. "Wir erarbeiten mit dem Drucker ein Ergonomie-Konzept für unsere Tastaturen. Das Endprodukt wird aber dann doch in Silikon gegossen", erklärt er. Damit Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, seien 3 D-Drucker "extrem wichtig", findet der Pressesprecher. Fehler könnten mit diesem Verfahren schneller entdeckt werden als mit einem CAD-Modell am Computer.

Die Kosten für die Anschaffung dieses Druckers liegen laut Schmid bei rund 5000 Euro. Wie hoch die Betriebskosten sind, kann er noch nicht abschätzen.

Zwischen 200 und 5000 Euro kostet ein gedrucktes Konzept- und Designmodell, schätzt Michael Lautenschlager von ZF. Damit soll die Entwicklung unterstützt werden. Die Anschaffung des Druckers lag bei rund 6000 Euro. Das Modell ist für "unsere Zwecke" zugeschnitten und wird überwiegend für Konzepte verwendet.

"Für Produktentwicklung und Prozesstechnologie sind 3D-Drucker schon seit langem wichtig, nicht erst seitdem sie mehr Aufmerksamkeit erhalten", sagt er. Solche Geräte einzusetzen, ist Standard bei allen Unternehmen mit denen ZF im Wettbewerb steht.

Seit zwei Jahren hat das Unternehmen einen 3 D-Kunststoffdrucker im Einsatz. Am Schwester-Entwicklungsstandort in Pilsen gibt es zusätzlich einen 3D-Metalldrucker. Das Thema sei aber nicht neu: "Wir arbeiten bereits seit 1992 im Rahmen des sogenannten Rapid Prototyping Verfahrens mit externen Dienstleistern, um 3 D-Modelle zu produzieren."

Hermann Beßenreither, Geschäftsführer von Heim & Haus, hat mit seinem Team seinen 3D-Drucker bei einem Tag der offenen Tür vor zwei Jahren schon einmal der Öffentlichkeit vorgestellt. Genauere Informationen konnte er gestern nicht geben, weil er terminlich gebunden war.

