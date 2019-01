Duell auf der A9: Lkw stupste Caddy zwei Mal an

Mehrere waghalsige Fahrmanöver mündeten schließlich in einen Unfall - 5000 Euro Schaden - vor 2 Stunden

BINDLACH - Am Freitagmorgen kam es gegen 8.30 Uhr nahe Bindlach zwischen zwei Verkehrsteilnehmern auf der A9 in Richtung Süden zu mehreren waghalsigen Fahrmanövern, die schließlich in einem Unfall endeten. Beide Kontrahenten beschuldigten sich anschließend gegenseitig.

Auf der Gefällstrecke des Bindlacher Berges fuhr ein 52-jähriger Bayreuther mit seinem VW Caddy auf der rechten Spur. Ein 42-jähriger Hofer wollte den Caddy mit seinem Lkw überholen und wechselte deshalb auf die mittlere Fahrspur. Jetzt soll zunächst der Lkw-Fahrer den VW Caddy nach rechts abgedrängt haben, so dass dieser auf die Standspur ausweichen musste. Im Anschluss daran setzte sich angeblich der Caddy-Fahrer wieder vor den Lkw und bremste diesen vermutlich mehrfach aus. Hierbei stieß der Lkw mit der Front gegen das Heck des Caddy.

Beide Verkehrsteilnehmer fuhren weiter und an der Anschlussstelle Bayreuth-Nord von der Autobahn ab, wobei es erneut zu einem leichten Auffahren des Lkw auf den Caddy kam. Danach hielten beide an und verständigten die Polizei.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts machten die Kontrahenten widersprüchliche Angaben zum Hergang des Geschehens und bezichtigten jeweils den anderen der Schuld.

Am VW entstand durch das zweimalige Auffahren ein Sachschaden von etwa 5000 Euro, der Lkw blieb unbeschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-2330 zu melden.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.