Dynamische und wechselvolle Jahre bei Caritas erlebt

Geschäftsführer Hermann Hinterstößer in den Ruhestand verabschiedet — Bozena Schiepert Nachfolgerin in Bayreuth - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Nach 36 Jahren Tätigkeit bei der Caritas, davon 32 Jahre in der Diözese, hat der Caritasverband Bayreuth seinen langjährigen Geschäftsführer Hermann Hinterstößer in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde seine Nachfolgerin in Bayreuth, Bozena Schiepert, in ihr Amt eingeführt. Sie war zuletzt Leiterin des Altenheimes Sankt Martin in Bayreuth.

Vorstandsvorsitzender Dieter Scholl und Aufsichtsratsvorsitzende Stefanie Hellbach (von rechts) verabschiedeten den bisherigen Geschäftsführer Hermann Hinterstößer und führten Bozena Schiepert (von links) als seine Nachfolgerin in ihr Amt ein. © Foto: Stephan Herbert Fuchs



Für die vielen Jahre seines Dienstes in Bayreuth und weit darüber hinaus bedankte sich Vorstandsvorsitzender Dieter Scholl bei Hermann Hinterstößer. Der ausscheidende Geschäftsführer habe sehr dynamische, aber auch sehr wechselvolle Jahre der Caritas miterlebt und mitgestaltet, sagte der Vorstand des Diözesan-Caritasverbandes, Helmar Fexer. Heute zeichne sich der Caritasverband in Bayreuth durch seine ungewöhnlich breite Aufstellung aus, die vom Freiwilligenzentrum über das Frauenhaus und Flüchtlingsfragen bis hin zur Schuldner- und Sozialberatung reiche. Groß geschrieben werde hier das Ehrenamt, sagte Fexer.

Die Stadt wisse sehr wohl, was sie an der Caritas hat, sagte Bayreuths Zweiter Bürgermeister Thomas Ebersberger. Ohne derartige soziale Einrichtungen könnte man die Bevölkerung niemals so gut versorgen. Ebersberger bescheinigte der Caritas professionelle Hilfe auf vielen Ebenen und würdigte die Arbeit in den zahlreichen gut funktionierenden Einrichtungen. Lob kam dabei nicht nur von der Stadt, sondern auch vom Landkreis Bayreuth. Sprecherin Dr. Anelia Sheljaskow sprach von einer engen Verbundenheit und bezeichnete Hermann Hinterstößer als "vertraute und vertrauensvolle, kompetente und unkomplizierte sowie bekannte und bewährte Persönlichkeit".

Lob und Dank kam außerdem von Regionaldekan Dr. Josef Zerndl, vom Vertreter der Kreisverbände Heinz Kestler aus Ansbach und von der Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung, Verena Porsch. Sie alle würdigten die problemlose Zusammenarbeit mit Hermann Hinterstößer. Hermann Hinterstößer wurde 1955 geboren hatte Sozialwesen an der Fachhochschule Bamberg studiert und war 1982 in die Dienste der Caritas in Berlin eingetreten.

