Echte Katzenliebhaber: Das Ehepaar Wolf aus Elbersberg

Paar pflegt seit 20 Jahren Katzen und hat dabei schon Anfeindungen erlebt — Gerichtsverhandlung gewonnen - vor 1 Stunde

ELBERSBERG - "Jedes Lebewesen sollte mit Respekt behandelt werden", sagt Rosi Wolf. Und ihr Mann Burkhard ergänzt: "Sie sind alle Geschöpfe Gottes." Mit dieser Überzeugung kümmert sich das Paar seit knapp zwei Jahrzehnten um Katzen in Elbersberg und Umgebung.

Rosi Wolf liebt nicht nur ihren Birma-Kater Leonardo sondern auch alle anderen Fellnasen. Seit rund 20 Jahren kümmert sie sich mit ihrem Mann Burkhard um Katzen in Elbersberg und Umgebung. © Kerstin Goetzke



Dass das Ehepaar Tiere und insbesondere Stubentiger liebt, lässt sich schon in der Einfahrt zu ihrem Haus erahnen: Neben der üblichen Gartendekoration aus Blumen und Schmuck-Schmetterlingen finden sich nämlich etliche Katzenfiguren. Auf dem Weg ins Wohnzimmer kommen dem Besucher nicht nur die sechs lebendigen Stubentiger der Wolfs entgegen.

Man sieht ebenfalls zahlreiche Fotos, Bilder, Schilder und noch mehr Figuren, auf denen die Fellnasen abgebildet sind: Als Gemälde, Porzellanfiguren und anderen Erinnerungsstücken. "Hier wohnen wir — und unser Personal", steht zum Beispiel auf einer Hinweistafel an der Haustür und zeugt davon, wie hingebungsvoll sich das Paar um die Tiere kümmert.

Population verringern

Gerade in den Dörfern gibt es noch hohe Populationen an freilebenden Katzen, die sich unkontrolliert vermehren. Damit es im Pottensteiner Ortsteil nicht mehr Tiere werden, die krank, hungrig oder verwahrlost sind, kümmert sich das Ehepaar um deren Sterilisation. Einige Bauern haben bisher "gut mitgespielt" und haben Rosi und Burkhard Wolf auf ihr Grundstück gelassen, um die Katzen einzufangen. "Auf den Kosten für die Operationen bleiben wir aber meist sitzen. 20 Euro bekommen wir mal als Zuschuss für den Eingriff, das ist höchstens ein Viertel der Gesamtkosten für eine Kätzin", erklärt Rosi Wolf. Nach dem Eingriff werden die Tiere wieder frei gelassen und können normal weiterleben und Mäuse fangen — eine ihrer Hauptaufgaben auf Bauernhöfen. Nur die unkontrollierte Vermehrung nimmt mit der Zeit ab.

Aber die Arbeit des Paares, das mittlerweile in Rente ist, kommt nicht überall gut an: "Wir sind auch schon von Höfen gejagt worden. Und das, obwohl wir erst die Zusage der Bauern hatten, um die Tiere für den Eingriff abzuholen", so ihr Mann, der auch schon viele Beleidigungen über sich ergehen lassen musste. Und sogar vor Gericht standen Rosi und Burkhard Wolf schon wegen ihrer Tierliebe: Sie hatten eine Katze aufgenommen, die immer zu ihnen kam und nach Essen bettelte. Außerdem hinkte das Tier. Die Besitzerin hatte das Paar später wegen Diebstahls angezeigt. Das Verfahren — am Ende haben die Wolfs Recht bekommen — hat vor allem Rosi zu schaffen gemacht. "Ich will mich nicht mehr so in die Katzen-Aktionen reinsteigern", sagt sie nach vielen schlaflosen Nächten. Dem Paar sei es wichtig, an die Bürger zu appellieren, damit sie sich um ihre Katzen kümmern. "Wir unterstützen dabei gerne", sagt Burkhard Wolf.

Für die Pflege der geliebten Miezen gibt es im Haus ein gesondertes Zimmer: Ein Badezimmer. "Das ist wegen der Fliesen leichter zu säubern, wenn die Vierbeiner zum Beispiel Durchfall haben", erklärt Rosi. Außerdem können die Tiere dort keine Polstermöbel kaputt machen und haben quasi ihr eigenes Reich. Dass es den Tieren bei dem Paar gut geht, hat sich mittlerweile in der Umgebung herumgesprochen. Sogar nachts bringen Tierfreunden den Wolfs verletzte Tiere und bitten sie, diese aufzunehmen. "Wir versuchen, immer zu helfen." Für solche Notfälle hat sie immer ein bisschen Spezialfutter auf Vorrat daheim.

Auf die Frage, wie viele Katzen Rosi und Burkhard Wolf in den knapp 20 Jahren, in denen sie in Elbersberg leben, betreut, aufgenommen, gepflegt oder vermittelt haben, können sie keine genaue Antwort geben: "Es sind unzählig viele", sagen sie.

Momentan sind die Pflegeplätze bei ihnen im Haus ausgelastet. Zu den drei Plätzen für ihre eigenen Fellnasen haben sie noch drei weitere, die derzeit belegt sind. In all den Jahren haben Rosi und Burkhard Wolf viele Tiere vermittelt — und halten noch immer Kontakt zu den neuen Besitzern. "Kürzlich habe ich ein Video von einer vermittelten Katze bekommen", berichtet Rosi mit funkelnden Augen: "Wenn es den Tieren gut geht, macht mich das glücklich."

KERSTIN GOETZKE