Ehrenamtliche aus Region kämpfen gegen Schneemassen

Heer aus Freiwilligen räumt im Berchtesgadener Land von Dach zu Dach - vor 52 Minuten

PEGNITZ/AUERBACH - Land unter in Oberbayern. Oder besser: Dach unter. Das Winterchaos in Oberbayern hat auch zahlreiche ehrenamtliche Einsatzkräfte aus Franken auf den Plan gerufen. Neben Soldaten der Bundeswehr befreien auch Helfer von THW Pegnitz und der Auerbacher Feuerwehr Dächer von Hallen und Häusern von den Schneemassen.

Die Auerbacher Feuerwehrleute räumten wegen der zum Teil einsturzgefährdeten Dächer von der Drehleiter aus. Foto: Feuerwehr



Der THW-Ortsverband Pegnitz ist am Sonntag mit zwei Fahrzeugen und acht Mann ins Berchtesgadener Land ausrückt. Zuhause hält Leiter Christian Bickel die Stellung, ist für Organisation und Kommunikation zuständig, wie er sagt: "Da werde ich aber im Schichtdienst von drei Leuten unterstützt." Es gehe vor allem darum, ein Ersatzteam für den jetzt aktiven Trupp auf die Beine zu stellen, der voraussichtlich bis zum 18. Januar in Bayerns Süden tätig ist.

Die Pegnitzer sind in zwei Gruppen unterwegs. Drei Mann, darunter Zugführer Heiko Pöhnl, sitzen in der Einsatzzentrale für den Abschnitt Berchtesgadener Land Nord in Ainring vor einer großen Landkarte. "Da geht es um Zwölf-Stunden-Schichten, sie kümmern sich darum, bei Bedarf freie Kräfte dorthin zu schicken, wo es brennt", sagt Bickel. Die Einsatzstellen werden mit Nummern versehen und auf der Karte markiert, "am Sonntag koordinierten sie auf Anforderung von Polizei oder Feuerwehr 21 Einheiten mit gut 100 Helfern".

Das restliche Quintett aus Pegnitz ist mit einem Mehrzweckfahrzeug unterwegs, hat neben kleinen und großen "Schneehexen"-Schaufeln auch Motorsägen, Rettungsschere und Spreizgeräte dabei. Doch in erster Linie seien die Männer damit beschäftigt, Dächer frei zu räumen, so Bickel. Sie wurden von Ainring in den südlichen Bereich des Landkreises verlegt, übernachten in einer Bundeswehrkaserne.

Duschen, Aufwärmen, Essen

Am Montag wurden die Pegnitzer dann nach Bischofswiesen abkommandiert. Zwischen 6 und 7 Uhr machten sie sich auf den Weg, ihr anstrengender Arbeitstag endete um 17 Uhr, "da steht dann natürlich erst mal Duschen, Aufwärmen und Essen an".

Während das Pegnitzer vor allem auf Dächern, deren Statik bedroht ist, aktiv sind, kümmern sich ihre THW-Kollegen aus Weiden auch um den Schnee, der von oben nach unten wandert: "Die sind mit Räumfahrzeugen vor Ort, der Schnee muss ja irgendwo hin, vor allem auch bei den Einfahrten", sagt Bickel. Und ergänzt: "Dafür sind wir nicht ausgerüstet."

Am Katastropheneinsatz gegen die Schneemassen beteiligen sich auch über 100 Feuerwehr-Aktive aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Unter ihnen auch sechs Auerbacher Feuerwehrmänner. Die Kreisbrandinspektoren Hans Sperber und Hubert Blödt koordinieren deren Einsätze. Die Auerbacher sind mit dem umgebauten Löschgruppenfahrzeug 24 angerückt.

Hans Sperber schildert den Einsatz: "In dem Mehrzweckfahrzeug sind auch die Absturzsicherungen drin, denn ohne solche Sicherungen könnten die Helfer nicht rauf aufs Dach." Zur weiteren Ausrüstung gehören Motorsägen, Schneeschaufeln und und Freischneider sowie Ersatz-Einsatzkleidung für die Mitfahrer.

Der Auerbacher Trupp ist zusammen mit Vertretern der anderen Landkreis-Wehren bereits am Sonntagnachmittag angerückt. Dazu waren insgesamt 23 Fahrzeuge im Konvoi gen Berchtesgaden ausgerückt. Am Montag wurden dann die ersten Dächer von Schnee befreit.

Wer ersetzt Wehren?

"In einem Fall konnten wir gar nicht mehr hinauf aufs Dach, das Gebäude war einsturzgefährdet." Einzige Lösung: "Je zwei Mann räumten von der Drehleiter aus." Da die Auerbacher Drehleiter daheim zur "Grundsicherung" benötigt werde, stellte eine Wehr aus Sachsen-Anhalt das nötige Gerät. Das Team zur Bedienung der dortigen Drehleiter rückte gleich mit an. KBI Sperber freut sich über die spontane Einsatzbereitschaft seiner Aktiven. Nach der Alarmmeldung am Samstagabend sei es überhaupt kein Problem gewesen, die nötigen sechs Mann aus Auerbach für den Hilfseinsatz zusammen zu bekommen. Am Dienstag soll nun geklärt werden, wer die Wehren aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach nach deren Heimfahrt ersetzen soll.

Voll des Lobes ist er auch über die gelungene Kooperation zwischen Feuerwehr und THW — oder auch mit den Bundeswehrsoldaten, etwa beim Räumen eines Klinikdaches in Schönau.

STEFAN BRAND UND FRANK HEIDLER