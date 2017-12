Ehrenkönigswürde für Michael Wohlfahrt

KIRCHENBIRKIG - In einer vorweihnachtlichen Feier ehrten die "Enzian"-Schützen ihre Vereinsmeister in nicht weniger als elf Kategorien. Darüber hinaus holte sich in einem Wettbewerb der ehemaligen Würdenträger Michael Wohlfahrt den Titel des Ehrenkönigs.

Die neuen Vereinsmeister der Enzian-Schützen Kirchenbirkig mit dem neuen Ehrenkönig Michael Wohlfahrt (vordere Reihe Zweiter von links). © Foto: Enzian-Schützen



Vor rund 80 Mitgliedern ließ Schützenmeister Christian Brütting das Sportjahr 2017 kurz Revue passieren und bedankte sich bei allen, die den Verein wieder so tatkräftig unterstützt haben. Auch die ersten Termine für 2018 wurden bereits genannt: Am Freitag, 12. Januar, stehen bei der Hauptversammlung Neuwahlen an und am Samstag, 10. Februar, soll erstmals ein Kinderfasching im Schützenhaus über die Bühne gehen. Zudem richtet der SV "Enzian" Kirchenbirkig 2018 das Gaublumenschießen des Schützengaus Pegnitzgrund aus.

Nach einer Tombola mit selbst gebastelten Preisen haben einige Jugendliche Weihnachtsgeschichten vorgelesen und wurden dafür vom "Vereins-Nikolaus" mit Trainingsjacken und T-Shirts belohnt.

Mit Spannung wurden die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft erwartet.

Sportpistole Kleinkaliber: 1. Felix Seemann (252 Ringe und bessere letzte Serie), 2. Jörg Schaffer (252), 3. Georg Bähr (249). Gebrauchsrevolver 357 Magnum: 1. Raymund Lodes (376), 2. Felix Seemann (331), 3. Stefan Brütting (328). Gebrauchspistole 45 ACP: 1. Jörg Schaffer (363), 2. Felix Seemann (348), 3. Raymund Lodes (343).

Großkaliber Kombi: 1. Felix Seemann (127), 2. Raymund Lodes (114), 3. Jörg Schaffer (96). Ordonanzgewehr: 1. Jörg Schaffer (163), 2. Felix Seemann (143), 3. Tobias Wickles (142). Unterhebel A: 1. Jörg Schaffer (149), 2. Felix Seemann (114), 3. Hans Wölfel (104). Unterhebel B: 1. Jörg Schaffer (70), 2. Tobias Wickles (62), 3. Erich Schaffer (53). Unterhebel C: 1. Jörg Schaffer (38 Treffer), 2. Stefan Brütting (36), 3. Tobias Wickles (30). Vorderlader: 1. Frank Wagner (116 Ringe), 2. Matthias Deinlein (104), 3. Anton Buchfelder (84).

Ferner wurden mehrere Pokale ausgeschossen. Den Kleinkaliber-Pokal sicherte sich Alfred Pollet (2176 Teiler), den Magnum-Pokal Raymund Lodes (2743) und den 45er-Pokal Stefan Brütting (2599).

In der Bogendisziplin siegte in der Schützenklasse Bernd Koch (571 Ringe), vor Sven Wiegärtner (556) und Klaus Höllerer (504), bei der Jugend Philip Baumann (497) vor Sabrina Steinlein (461) und Katja Baumann (403). Die große "Rote Laterne" ging an Christian Brütting, die kleine an Nico Steinlein.

Mit 640,2 Teiler

In den Luftdruckdisziplinen lagen bei 29 Teilnehmern vorn: Schüler: 1. Johann Brütting (273 Ringe), 2. Sebastian Rass (227), 3. Maximilian Eckert (164). Jugend: 1. Jasmin Hübner (366), 2. Celina Lodes (363), 3. Nina Rascher (351). Luftgewehr-Damen: 1. Vanessa Radl (378), 2. Anja Hübner (376), 3. Helena Neuner (369). Luftgewehr-Schützen: 1. Thomas Wölfel (374), 2. Michael Brütting (371), 3. Manuel Redel (366). Luftgewehr-Altersklasse: 1. Hans Distler (358), 2. Stefan Wölfel (356), 3. Josef Eckert (351). Luftpistole-Schützen: 1. Jörg Schaffer (366), 2. Stefan Brütting (358), 3. Manuel Redel (343). Luftpistole-Altersklasse: 1. Raymund Lodes (363), 2. Matthias Deinlein (349), 3. Frank Wagner (346).

Beim Sonderpokal "Vereinsmeister bestes Blatt´l" für Luftgewehr und Luftpistole in allen Altersklassen gab es folgendes Ergebnis: 1. Jochen Neuner (7,7 Teiler), 2. Vanessa Radl (13,8), 3. Jörg Schaffer (16,6).

Beim Schießen um den Titel des Ehrenkönigs schließlich siegte Michael Wohlfahrt (640,2 Teiler) vor Tobias Zitzmann (697,9), Thomas Wölfel Thomas (810,7), Anja Hübner (1076,3) und Gottfried Bauer (1317,4). (Weiterer Bericht auf Seite 39).

