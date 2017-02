Ehrenzeichen für 21 Ehrenamtliche aus Landkreis

Landrat, Regierungspräsident und Kreisvorsitzender geben Orden an viele Menschen aus dem Kreis und dem Landkreis - 12.02.2017 12:13 Uhr

AMBERG/SULZBACH - Seit vielen Jahrzehnten leisten im Landkreis viele Menschen selbstlos Dienst am Nächsten. Einigen von ihnen, die dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) seit 25 beziehungsweise 40 Jahren treu sind, sind nun besonders geehrt worden.

21 Männer und Frauen sind mit dem staatlichen Ehrenzeichen in Gold und Silber für ihre ehrenamtliche Arbeit im Bayerischen Roten Kreuz ausgezeichnet worden. © Foto: Christine Hollederer



Regierungspräsident Axel Bartelt, Landrat Richard Reisinger und der BRK-Kreisvorsitzende Gerd Geismann haben die Ehrenamtlichen stellvertretend für den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann mit dem Ehrenzeichen für Verdienste um das Bayerische Rote Kreuz in Silber und Gold ausgezeichnet. Die ursprüngliche individuelle Motivation, warum sich die Geehrten vor 25 oder 40 Jahren der Hilfsorganisation angeschlossen haben, kenne er, der Landrat, nicht. Vielleicht habe am Anfang ein interessanter Ersthelfer-Kurs oder das spannende Programm einer Jugendrotkreuzgruppe gestanden oder man sei aufgrund des Berufes in die Hände des Roten Kreuzes geraten, "in jedem Fall scheinen Sie es nicht vorzeitig bereut zu haben und das Rote Kreuz dankt es Ihnen", so Landrat Richard Reisinger.

Auch Regierungspräsident Axel Bartelt sprach den Männern und Frauen für ihren vorbildlichen Einsatz seinen Dank aus. "Das Bayerische Rote Kreuz ist auf engagierte, hilfsbereite Mitmenschen wie Sie angewiesen und kann nur seinen Auftrag erfüllen, wenn es von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern tatkräftig unterstützt wird", sagte Bartelt.

Ehrenzeichen für die Geehrten

Seit 25 Jahren sind dabei: Knut Ellmaier aus Sulzbach-Rosenberg, Linda Hirsch aus Königstein, Johannes Mutzbauer aus Sulzbach-Rosenberg, Peter Niebler aus Sulzbach-Rosenberg, Norbert Pfab aus Hirschau, Hans Scheibeck aus Königstein sowie Matthias Zerreis aus Auerbach.

40 Jahre ehrenamtliche Arbeit haben geleistet: Doris Aures aus Sulzbach-Rosenberg, Gerhard Fischer aus Königstein, Bernhard Fleischmann aus Kümmersbruck, Christine Fleischmann aus Kümmersbruck, Richard Gassner Kümmersbruck, Nikolaus Kreil aus Sulzbach-Rosenberg, Oliver Mignon aus Sulzbach-Rosenberg, Heinz Renz aus Kümmersbruck, Ralf Rieß aus Kümmersbruck, Johann Schleicher aus Auerbach, Jürgen Schmidt aus Sulzbach-Rosenberg, Alois Schwanzl aus Kümmersbruck, Peter Sowade aus Kümmersbruck sowie Franz Steubl aus Auerbach.

