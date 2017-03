Ehrung im Rathaus: Je 125-mal Blut gespendet

Margarethe Deinzer aus Michelfeld und Karl Schunk aus Königstein sind ganz besonders eifrige Spender - 09.03.2017 19:18 Uhr

AUERBACH/KÖNIGSTEIN - Zwei richtig große Auszeichnungen standen bei der Blutspenderehrung des BRK im Sitzungssaal des Auerbacher Rathauses an. Margarethe Deinzer aus Michelfeld und Karl Schunk aus Königstein haben bereits je 125-mal Blut gespendet. Insgesamt wurden 22 treue Blutspender geehrt.

22 Bürger aus Auerbach und Königstein wurden am Donnerstagabend für ihre langjährige Bereitschaft zur Blutspende ausgezeichnet. 125-mal spendeten Margarethe Deinzer (10. v. l.) und Karl Schunk (11. v. l.). Ein Dank der Bürgermeister Joachim Neuß (2. v. r.) und Hans Koch (6. v. r.) galt Brigitte Friedl (r.) vom BRK Auerbach. Präsente überreichte Björn Heinrich (3. v. r) vom BRK-Kreisverband. © Foto: Brigitte Grüner



Ebenso freuten sich die beiden Bürgermeister Joachim Neuß und Hans Koch sowie die BRK-Vertreter Björn Heinrich und Brigitte Friedl über sieben Frauen und Männer, die schon 100-mal beim Blutspenden waren: Roland Achatz, Christine Biersack, Erich Haubner und Josef Lehner aus Auerbach, Peter Dimler aus Ohrenbach, Hannelore Leißner aus Bernreuth und Wolfgang Wiesent aus Degelsdorf.

75-mal Blut gespendet haben Georg Grembler aus Königstein, Karl-Heinz Neuner aus Sand, Andreas Trips aus Michelfeld sowie Gerald Lord, Günther Plank und Christian Roppelt aus Auerbach. Fünf Frauen und zwei Männer wurden für 50 Blutspenden geehrt: Erwin von der Grün, Josef Diertl und Claudia Heldmann aus Michelfeld, Renate Kroher aus Auerbach sowie Birgit Hering, Christa Pirner und Betty Windisch aus dem Gemeindegebiet Königstein.

Von einer vorbildlichen Leistung der treuen Blutspender sprach Bürgermeister Neuß. Bei Operationen oder nach Unfällen werden viele Konserven benötigt, dennoch sei nur 2,5 Prozent der Bevölkerung bereit zur Spende. Rund 75 Prozent aller Blutspenden in Deutschland werden vom Roten Kreuz gesammelt. Diese Aufgabe habe einen wichtigen Stellenwert, betonte Kreisgeschäftsführer Heinrich. Blut sei ein knapper Rohstoff, der nicht unbegrenzt haltbar ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe man noch gedacht, dass das Blutspenden eine Übergangslösung sei. "Das war ein Trugschluss", so Heinrich. Bis heute lasse sich Blut nicht künstlich herstellen. Der Bedarf steige jedoch kontinuierlich. Ein Dankeschön galt Brigitte Friedl, die sich um die sieben bis acht Spendetermine in Auerbach und Königstein kümmert.

BRIGITTE GRÜNER