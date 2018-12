Ehrungen beim Jubiläumskonzert in Kirchenbirkig

Kirchenchor feiert 25-jähriges Bestehen — Anfänge als reiner Frauenchor - vor 45 Minuten

KIRCHENBIRKIG - Das Adventskonzert des Kirchenchores war gleichzeitig auch ein Jubiläumskonzert, da der Chor dieses Jahr seinen 25. Geburtstag feiern kann. Gegründet wurde das jetzt 26 Sängerinnen und Sänger zählende Ensemble auf Anregung des damaligen Kirchenbirkiger Pfarrers Nein, der sich für die Gottesdienste eine musikalische Umrahmung wünschte.

Fünf Gründungsmitglieder des Kirchenchores in Kirchenbirkig sind beim Jubiläumskonzert im Advent mit Urkunden ausgezeichnet worden. © Foto: Thomas Weichert



Während des nun in der Kirchenbirkiger Pfarrkirche St. Johannes stattgefundenen, gut besuchten Advents- und Jubiläumskonzerts erinnerte Jochen Neuner auch an die Gründung des Kirchenchores. Dieser war zunächst ein reiner Frauenchor.

Unterstützung bekam Pfarrer Nein damals durch die leider viel zu früh verstorbene Pfarrgemeinderätin Maria Eckert. Diese nahm Kontakt zu Heidi Lang aus Allersdorf auf. Heidi Lang raffte all ihren Mut zusammen und stellte sich der Herausforderung zum Aufbau eines Chores mit reinen Amateuren. Am 6. Oktober 1993 war es so weit. Die erste Chorprobe fand im Pfarrheim von Kirchenbirkig mit 17 Frauen als Sängerinnen statt. Kurz darauf kamen zwei Männer hinzu und der Chor wurde ein gemischter Kirchenchor.

Zehn Jahre lang gab Heidi Lang dem Chor als Chorleiterin die Impulse für ein erfolgreiches Singen. Mit dem Lied "Vater unser" des russischen Komponisten Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow aus St. Petersburg gedachte man dem Verlesen der Chronik auch der verstorbenen Chormitglieder Doris Pischitz, Georg Wiegärtner, Erhard Weidinger, Georg Distler und Berta Brendel.

Weitere Chorleiter waren Roswitha Plott, Emil Wiegärtner, der noch heute stellvertretender Chorleiter ist, Christoph Michael Pesch und Robert Merkl aus Velden. Maerkl leitet noch heute den Chor.

Durch das Programm des Jubiläumskonzerts führte Vereinsvorsitzender Günter Pischitz, der auch Pfarrvikar Dominik Urban begrüßte. Geehrt wurden fünf Gründungsmitglieder, die seit 25 Jahren im Chor mitsingen. Die Ehrenurkunde des Amtes für Kirchenmusik der Erzdiözese Bamberg für 25 Jahre Singen erhielten Monika Brendel, Angela Hofmann, die auch die Chorkasse verwaltet, Annemarie Hubert, für die es das letzte Konzert war, Anni Hübner und Annette Sieber-Bauernschmitt.

Auch der Chor selbst wurde in seiner Gesamtheit mit der gleichen Urkunde ausgezeichnet, die Pischitz und Merkl stellvertretend entgegen nehmen konnten. Instrumental eröffnet wurde das Jubiläumskonzert durch Laura Hübner an der Orgel mit dem bekannten Adventslied "Macht hoch die Tür".

Das letzte Lied sollte eigentlich das "Magnificat" in lateinischer Sprache sein. Aber natürlich gab es eine Zugabe mit dem Weihnachtslied "Süßer die Glocken nie klingen" — bevor die Jubiläumsfeier im Pfarrheim bei Kaffee, Kuchen und Glühwein ausklang.

tw