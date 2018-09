Eigentümer geben Grundstücke in Pegnitz nicht her

PEGNITZ - Bauplätze im Stadtgebiet Pegnitz sind begehrt. Die Nachfrage ist hoch. Die Rathausverwaltung geht davon aus, dass sie mittelfristig sogar noch ansteigen könnte. Deshalb rücken neben der Erweiterung von bestehenden Baugebieten auch bereits vorhandene Baugrundstücke in den Fokus.

Das neue Baugebiet Winterleite-Nord unterhalb des Neuen Friedhofs in Pegnitz. Links und rechts der Straße stehen die Häuser. Die Bewohner schätzen die zentrale, aber dennoch ruhige Lage. Foto: Hans von Draminski



Auf den ersten Blick ist die Stadt mit ihren 13.500 Einwohnern noch eine Insel der Seligen: Insgesamt 280 Parzellen gibt es in den Baugebieten; hinzu kommen 150 Bauflächen außerhalb dieser Gebiete. Macht in der Summe 430.

Das Problem: Nicht alle Besitzer dieser Grundstücke sind bereit, sie zu verkaufen. Manche Eigentümer hoffen auf weiter steigende Preise und darauf, dass die von Experten in Teilen von Deutschland ausgemachte Immobilienblase nicht so schnell platzt.

"Es gibt ganz viele Flächen, die da sind, die aber nicht verkauft werden. Die Leute geben nichts her", sagt Zweiter Bürgermeister Wolfgang Nierhoff, der derzeit den im Urlaub befindlichen Bürgermeister Uwe Raab vertritt. Zum Beispiel in Horlach. "Dort wollte niemand verkaufen, deshalb die Ausweisung des Baugebiets Rainäcker", sagt Bauamtsleiter Manfred Kohl.

Anreiz zum Verkaufen

Mitglieder des Bayerischen Städtetags fordern deshalb eine schnelle Eindämmung der Grundstücksspekulationen durch eine neue Grundsteuer C. Mit ihr sollen brachliegende Grundstücke belegt werden, um so den Anreiz zum Verkaufen zu erhöhen. Nierhoff hofft, dass sich die Leute Gedanken machen: "Wenn ältere Menschen wissen, dass sie ihr Grundstück nicht brauchen, sollten sie sich Überlegen, ob sie es nicht verkaufen." Und Kohl ergänzt: "Das Geld könnten sie in eine barrierefreie Wohnung investieren."

Die Stadt muss handeln, um den Bedarf zu befriedigen. Denn verfügbares Bauland ist für Kommunen ein entscheidender Standortfaktor. Allein für das neue Baugebiet Horlach/Rainäcker (28 Parzellen) seien schon 60 Anfragen eingegangen, so Hans-Ulrich Warber von der Stadtverwaltung.

Ausgehend von der Kategorisierung "Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen" wird für Pegnitz von einem jährlichen Bedarf von 30 Wohnungen ausgegangen — davon 20 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern. Die Stadt hält sich jedoch mit der Neuausweisung von Baugebieten zurück. Die Kommune strebt eine nachhaltige Entwicklung an und berücksichtigt dabei ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. "Wir setzen alles daran, den Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung umzusetzen", sagt Bauamtsleiter Kohl.

Erste Bauanträge eingegangen

Ein zentraler Punkt dieses Konzeptes ist, Baugebiet zu erweitern und zu verdichten.

Etwa in Troschenreuth, wo das Baugebiet Kirchenweg mit seinen 21 Parzellen zwischen zwei bestehende Wohngebiete integriert wird. In Bronn wird das Baugebiet Forstpoint um zwölf Parzellen erweitert. 14 neue Grundstücke sind in Pegnitz im Gebiet Winterleite-Süd II erschlossen worden. "Die ersten Bauanträge sind eingegangen", so Kohl.

Markt ist in Bewegung

In den vergangenen Jahren sind 20 Bauplätze in den Baugebieten Winterleite-Nord in Pegnitz, Trockau Heuberg III und Büchenbach-Pfarrwiesen geschaffen worden; weitere sechs Bauplätze sind durch eine Ortsabrundungssatzung in Neudorf gegenüber dem Pendlerparkplatz entstanden.

Bewegung ist in den seit Jahren stillstehenden Geschosswohnungsbau gekommen. Anstelle von alten Gebäuden entstanden und einstehen gleich an sechs Stellen barrierefreie Wohnanlagen. Acht sind es am Talweg in Buchau, elf an der Hauptstraße Pegnitz im ehemaligen Intersport-Gebäude, zehn an der Hans-Böckler-Straße in Pegnitz, 13 an der Alten Poststraße, 48 an der Nürnberger Straße auf dem früheren PPP-Gelände und fünf bereits bezogene Wohnungen an der Lindenstraße.

Dort, wo vor einiger Zeit der letzte Bauernhof in Pegnitz stand, entstehen 13 neue Wohnungen. Auch an anderen Stellen im Stadtgebiet wird derzeit fleißig gebaut. Foto: Hans von Draminski



Intensiv arbeitet die Stadt unter Federführung von Hans-Ulrich Warber daran, dass vorhandene Baugrundstücke bebaut werden können. Die Stadt hat über 200 Eigentümer von Baulücken sowie die Eigentümer von 102 leerstehenden Wohnimmobilien kontaktiert, angeschrieben und sie befragt. Die Kommune will beispielsweise wissen, ob die Eigentümer vorhaben, ihr Grundstück in naher Zukunft zu bebauen und ob sie ihr Grundstück zum Verkauf anbieten würden.

Gefragt wird auch, ob sie bereit wären, ihr Grundstück gegen ein geeigneteres Grundstück zu tauschen. Zu jeder Baulücke sei ein Exposé gemacht worden, sagt Kohl. Das Resultat: 17 Baulücken und fünf Leerstände konnten für den Markt aktiviert werden. "Im Herbst soll eine neue Umfrage gestartet werden", so Warber.

"Die Baulandpreise in Pegnitz hängen von der Lage des Baugebiets und vom Aufwand der Erschließung ab", erklärt Kohl. Der Bodenrichtwert im Gebiet Winterleite Süd liege bei 135 Euro je erschlossenem Quadratmeter.

