Ein Blick in die Vergangenheit von Auerbach

Auerbach ist von unterirdischen Kellern und Gängen durchzogen. Sie sollten der Bevölkerung in Krisenzeiten schon vor Jahrhunderten Schutz bieten. - vor 1 Stunde

AUERBACH - Es ist 1937. Von der bevorstehenden Katastrophe, der größten seit Menschengedenken, ahnen die Auerbauer zu diesem Zeitpunkt wohl noch nichts. Gleichzeitig tragen die Bürger der Stadt bereits dazu bei, sich für den Zweiten Weltkrieg vorzubereiten — im Auftrag der Stadt. Die Redaktion nahm die aktuelle Diskussion um ein neues Zivilschutzkonzept zum Anlass, nachzuforschen, wie sich die Bürger damals vor Krisen schützten.

Blick in die Vergangenheit: Unter der Stadt Auerbach gibt es zahlreiche Gänge und Keller. © Patrick Schroll



Aneinandergereiht sind es 600 Meter. Scheinbar leblose Zeugen aus sieben Jahrhunderten liegen in Papierform im Stadtarchiv Auerbach verborgen. Der Herr der Akten ist Hans-Jürgen Kugler. Sein Titel: Städtischer Archivar. Eine schwarze Mappe, mit schwarzer Tinte und dem Schriftzug „Luftschutz Hauskeller“ tituliert, liegt zum Empfang bereit. Hauchdünne rote Papierumschläge bewahren einen Teil Deutscher Geschichte, in der die Auerbacher Bevölkerung die Hauptrolle spielt.

In ihnen ruhen vergilbte Seiten, Formblätter, meist mit Bleistift, selten mit Kugelschreiber ausgefüllt. Eine für jeden Hauseigentümer. 1937 mussten die Auerbacher ihre Keller vermessen, um sie auf ihre Tauglichkeit als Luftschutzbunker zu prüfen.

„Von wem der Befehl kam, kann nicht geklärt werden“, sagt Stadtarchivar Kugler. Das Deckblatt fehlt. „Wahrscheinlich stammt es vom Wehrbereichskommando oder der Gauleitung in Bayreuth.“ Größe, Wasserversorgung, Zugänge, Fluchtwege oder Elektrizität. Das alles mussten die Auerbacher schriftlich akribisch festhalten und der Stadt melden.

Ein vorbereiteter Krieg

Im Keller der Auerbacher Mittelschule ist das Stadtarchiv aus Statikgründen beheimatet. Im Bild Stadtarchivar Hans-Jürgen Kugler. © Patrick Schroll



Den ersten Stapel der unterschriebenen Meldebögen datierten die Eigentümer mit „Mai 1937“. Zu diesem Zeitpunkt war der Krieg noch über zwei Jahre entfernt. Mussten die Auerbacher nicht ahnen, was da auf sie zukommt? Kugler meint: „Ich schätze, das wussten sie.“ Und: „Sicherlich hatten sie ein mulmiges Gefühl.“

Welcher Hauskeller im Falle eines Luftangriffes Schutz bot, verriet ein auf dem Haussockel aufgemaltes Kürzel. „LSR“ war der Code für „Luftschutzraum“. Heute sind die Schriften mit der Zeit längst überstrichen.

Viele Keller waren mit unterirdischen Gängen verbunden. Sie sollten die Flucht bei einem Angriff möglich machen. Einige der Gänge schlummern noch heute in bestem Zustand bis zu zehn Meter unter der Erdoberfläche. „Viele Hausbesitzer haben sie aber aus Angst vor Einbrechern oder Ungeziefer mittlerweile zugeschüttet“, weiß der 64-Jährige.

Die Geschichte der Felsenkeller reicht tief in die Vergangenheit zurück. Die Stadt unter Tage war die bittere Erkenntnis nach einem Überfall der Hussiten auf Auerbach bei ihrem vierten Kreuzzug im Jahr 1430. Bis zu drei Stockwerke reichen die Keller ins Erdreich, teilweise Geschoss für Geschoss übereinandergelagert.

Kirchenglocke warnt

Im August 1940 informiert eine amtliche Bekanntmachung des Auerbacher Bürgermeisters Ludwig Huber die Stadtbewohner für den Ernstfall. Zwei Minuten lang läutet die große Glocke der Pfarrkirche St. Johannes um den Fliegeralarm auszurufen. Klingelten die „drei kleinen Glocken auf dem Rathaus, der Spital- und Friedhofskirche“, so war Entwarnung gegeben. Sirenen gab es damals noch nicht.

Im Keller der Auerbacher Mittelschule ist das Stadtarchiv aus Statikgründen beheimatet. Aus sieben Jahrhunderten finden sich hier Zeugen der Stadtvergangenheit. Auch eine schwarze Mappe, mit schwarzer Tinte und dem Schriftzug „Luftschutz Hauskeller“. © Patrick Schroll



„Bei Fliegeralarm hat die Bevölkerung sofort ihre Luftschutzräume aufzusuchen und dort bis zur Entwarnung zu verbleiben“, gibt die städtische Bekanntmachung zu bedenken. Um im Ernstfall die Auerbacher schnell evakuieren zu können, war die Stadt in vier Bezirke aufgeteilt: Untere Vorstadt, Marktplatz, Obere Vorstadt, Bahnhofstraße.

Für den reibungslosen Ablauf in den eingeteilten Luftschutzblocks sollten Warte sorgen, die wiederum zehn bis zwölf Gruppenführer unter sich hatten, um die Bevölkerung in die Keller zu führen. Die Namen der Auerbacher Warte schlummern noch heute im Archiv.

Hans-Jürgern Kugler kennt sie von Berufs wegen, muss sie aber unter Verschluss halten. Auch des Datenschutzes wegen. „Erst 30 Jahre nach dem Tod oder 110 Jahre nach der Geburt einer Person“, erklärt Kugler, dürften jene Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Ob die Frist in manchen Fällen schon verstrichen ist? Das hat der Stadtarchivar noch nicht geprüft. Auch sonst wäre es heikel, die Namen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. „Stellen Sie sich vor, Sie werden auf der Straße angesprochen, weil ihr Vater oder Urgroßvater eine Funktion in der NS–Zeit hatte.“ Die Schwere der einst bitterdunklen Zeit, sie scheint auch noch heute auf dem kollektiven Gewissen der Stadt zu liegen.

Zum Todesbringer gemacht

Stumme Zeugen jener Vergangenheit sind nicht nur die leblosen, vergilbten Dokumente, sondern auch die düsteren Kellergewölbe und Gänge. „Bis auf einzelne sind sie mehrere hundert Jahre alt“, weiß Kugler. Ob sie heute noch Schutz bieten könnten? Daran zweifelt er. Ebenso wie an der aktuellen Diskussion, die um das neue Zivilschutzkonzept der Bundesregierung entbrannt ist. Kugler will sich an der „Panikmache“ nicht beteiligen. „Die Hamsterkäufe haben mit der realen Situation gerade nichts zu tun.“

Die Auerbacher Kirchenglocke übrigens, die durch ihr warnendes Läuten einst Leben schützen sollte, ließ die Wehrmacht 1943 in einen Todesbringer verwandeln. „Sie musste für die Artillerie eingeschmolzen werden“, erklärt Kugler. Erst Anfang der 1950er Jahre läutete es wieder vom Kirchturm aus. Bis heute allerdings meist zu weit freudigeren Anlässen.

Patrick Schroll