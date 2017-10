Ein deutlicher Sieg für die Auerbacher Handballer

Matthias Edtbauer und Jan Wislicenus sorgen in der zweiten Halbzeit für die Vorentscheidung in der Landesliga-Partie gegen TV Marktsteft - vor 1 Stunde

AUERBACH - Die Handballer des SV 08 haben ihr zweites Auswärtsspiel mit einem klaren 25:32 (13:14) Sieg beendet. Durch deutlich verbessertes Torwartspiel sowie starke Vorstellungen von Jan Wislicenus und des erstmals eingesetzten Matthias Edtbauer dominierten die Blau-Weißen den Aufsteiger aus Unterfranken über weite Strecken der Partie. Während der TV Marktsteft weiterhin das einzige Team ohne Punktgewinn bleibt, kletterten die Oberpfälzer als eines von fünf punktgleichen Teams mit 4:4 Zählern auf Rang Neun.

Anfangs war das Spiel der Auerbacher Handballer gegen den TV Marktsteft noch ausgeglichen. Doch mit der Zeit haben sich die Blau-Weißen gegen ihre Gastgeber durchgesetzt und deutlich gewonnen. © Foto: Susanne Hess



Anfangs war das Spiel der Auerbacher Handballer gegen den TV Marktsteft noch ausgeglichen. Doch mit der Zeit haben sich die Blau-Weißen gegen ihre Gastgeber durchgesetzt und deutlich gewonnen. Foto: Foto: Susanne Hess



Es gab kaum etwas auszusetzen am Spiel der Auerbacher Handballer beim Aufsteiger TV Marktsteft — sieht man einmal davon ab, dass es in der Defensive durchaus noch Luft nach oben gab und dass noch immer zu viele Großchancen, wie Strafwürfe, liegen gelassen wurden. Zumindest zeigte sich Valentin Kroher wieder in deutlich verbesserter Form und ließ die nötige Spannung erkennen, auch wenn er gegen Ende der Partie (53. Minute) einmal etwas zu ungestüm aus seinem Kasten kam und deshalb für zwei Minuten auf die Bank verbannt wurde. Die Gastgeber konnten jedoch lediglich den anschließenden Strafwurf in Zählbares ummünzen, mussten vielmehr zwei Gegentore in Überzahl hinnehmen und beim Stand von 23:28 die Hoffnung auf den ersten Punktgewinn endgültig begraben.

Diese war zumindest in der ersten Hälfte durchaus berechtigt, denn nachdem Julian Eckert auch im vierten Spiel das erste Tor der Partie erzielt hatte, entwickelte sich ein relativ ausgeglichenes Hin und Her. Mehrmals wechselte die Führung bis hin zum 9:9 in der 19. Minute. Als dann die Gastgeber erstmals eine Überzahl nicht nutzen konnten und Auerbach bis zur 25. Minute mit einem 0:3-Lauf eine größere Führung erzielen konnte, schien die Partie zugunsten der Gäste zu kippen.

Allerdings hatten sowohl die Unterfranken, als auch das Aluminium des gegnerischen Tors etwas dagegen. "Ich glaube, wir hatten alleine in der ersten Hälfte drei und nach der Pause noch einmal zwei Pfosten- beziehungsweise Lattentreffer", meinte Spartenleiter Paul Rupprecht, der als Betreuer auf der Bank saß, nach der Partie. Etwas mehr als zwei Minuten vor der Pause musste Karsten Herold eine Strafzeit hinnehmen. Diesmal nutzten die Unterfranken ihre Chancen besser und kamen auf 13:14 heran.

Nach dem Wiederanpfiff gelang dem TV noch zweimal der Ausgleich, bevor die beiden besten Auerbacher, Matthias Edtbauer und Jan Wislicenus abwechselnd mit jeweils zwei Toren für die Vorentscheidung sorgten (15:19). "Es hat sich bezahlt gemacht, dass Matthias sich hat reaktivieren lassen, er hat einige wichtige Tore gemacht", sagte Rupprecht freudig. Danach hielten die Blau-Weißen den Gastgeber dauerhaft auf Abstand und lagen ständig mit vier bis fünf Toren in Führung. Selbst die Zeitstrafe brachte Auerbach nicht aus der Ruhe. "Das war heute wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung", so Rupprecht. Marktsteft konnte zwar auf drei Tore verkürzen, nur um gleich darauf ein 1:3 hinnehmen zu müssen. In der 58. Minute traf Marktstefts bester Werfer Marius Olbrich, den die Gäste während der gesamten Partie nicht ausschalten konnten, zum letzten Mal für seine Farben (25:29). Die restlichen Tore wurden alle von Auerbacher Spielern erzielt. Acht Sekunden vor Ende kam es noch zu einer aufregenden Szene, als Wislicenus von Florian Irmler gefoult wurde, woraufhin der Unterfranke mit "Rot" den Platz verlassen musste. "Ob man in der Situation eventuell eine Blaue Karte hätte zeigen müssen, kann ich nicht sagen", so Rupprecht.

Mit jetzt 4:4 Punkten kletterten die Oberpfälzer auf Rang Neun. "Da die Partie am kommenden Wochenende gegen den ASV Cham ausfällt, haben wir etwas länger Zeit, uns auf das Derby aller Derbys beim HC Sulzbach-Rosenberg vorzubereiten", meinte Rupprecht mit Blick auf das nächste Spiel. "Der heutige Sieg war ungemein wichtig, denn durch das fehlende Spiel gegen Cham ,hinken‘ wir in nächster Zeit sowieso hinterher."

TV Marktsteft: Csorba, Reuthal (1), Schmidt N. (1), Schmidt D. (1), Irmler (6/6), Lang (5), Schneider (2), Lang, Bayer, Olbrich (8), Thorwarth (1), Schuster, Hähle

SV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger (2), Bauer (1/1), Hofmann M. (3), Brendel-Suchanek, Edtbauer (7), Eckert (1), Wislicenus (9/2), Herold, Hackenberg (3), Schalanda (6)

HARALD WEIDMANN