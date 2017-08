Ein Gerät, das zum Lebensretter werden kann

NEUHAUS/VELDEN - Ein Vorfall, wie er auch jeden von uns alltäglich treffen kann: Es ist 22 Uhr, die 30-jährige Evelin K. (Name geändert) bricht plötzlich in ihrem Haus in einem Ort im oberen Pegnitztal bewusstlos zusammen — Herz-Kreislauf-Stillstand.

ASB-Vorsitzender Roland Löb mit dem bisherigen (unten) und dem neuen (oben) Defibrillator. Foto: ASB



Schon fünf Minuten später sind die Helfer-vor-Ort (HvO) des ASB zur Stelle. Mit dem Defibrillator erkennen sie ein lebensbedrohliches Kammerflimmern, sie drücken auf die Schocktaste, das Gerät "schießt", manuelle Herzdruckmassage und Beatmung durch den HvO wechseln sich ab, der Vorgang wird wiederholt und bringt den erhofften Erfolg. Die Mutter von zwei Kleinkindern wird reanimiert, bis Rettungswagen und Notarzt eintreffen.

Mit diesen knappen Worten schildert ASB-Vorsitzender Roland Löb, wie die junge Frau eine für sie äußerst kritische Situation unbeschadet überstanden hat. Zum einen wegen der kurzen Wege zum Einsatzort — die Erstmaßnahmen konnten innerhalb von wenigen Minuten eingeleitet werden – und zum anderen durch den wirksamen Einsatz des bei den HvO mitgeführten Defibrillators.

Sofort Herzdruckmassage

Bei allem Erfolg, den ein "Defi" bei einem Herz-Stillstand oder Kammerflimmern bringt, wichtig sei auch, dass Erste-Hilfe-Erfahrene bei dem plötzlich Hilflosen sofort mit einer Herzdruckmassage beginnen würden.

Er verweist dabei auf einen Vorfall aus jüngster Zeit, bei dem ein Neuhauser Bürger das Glück hatte, dass seine Familienangehörigen noch die Übungen von ihrem jüngst absolvierten Erste-Hilfe-Kurs in Erinnerung hatten. Sie hielten morgens um halb fünf Uhr mit einer Herzdruckmassage den Notkreislauf des Vaters am Laufen bis auch hier Helfer-vor-Ort den Defi zum Einsatz bringen konnten.

Der ASB-Vorsitzende spricht von "etwa 30 bis 35 Reanimationen, die wir mit dem bisherigen Defibrillator im HvO-Einsatz hatten. Nach rund 14 Jahren haben wir uns nun ein neues Gerät angeschafft".

Bei den Einsätzen habe es nämlich immer wieder ein kleines Problem gegeben, das den flüssigen Ablauf einer Reanimation behinderte. Der Elektrodenstecker des HvO-Defi war mit den heutigen Geräten des Rettungsdienstes nicht kompatibel. Deshalb mussten immer die Ersthelfer-Elektroden am Patienten während der Herzdruckmassage und Beatmung gewechselt werden.

Stecker wird abgezogen

Mit dem neu beschafften "Lifepak 1000" (ein benutzerfreundlicher, automatisierter, externer Defibrillator) sei das Vergangenheit. "Wenn ein Rettungswagen, etwa von den Standorten Velden, Auerbach, Schnaittach, Hersbruck oder Pegnitz kommt, brauchen wir nur noch den Stecker vom Defi abziehen und in das Gerät vom Rettungsdienst reindrücken, fertig!", schildert Löb den Vorteil des neuen Geräts.

Rund 2500 Euro hat der ASB-Regionalverband Jura in den neuen Defibrillator investiert, finanziert aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Den Grundstock dazu hatte die Firma Ecka-Granules aus Velden mit einer Spende an Weihnachten 2016 gelegt. Wie das bisherige Gerät, so verfügt auch das neue über die Möglichkeit, sich ein EKG-Bild — bei größerem Monitor — bei nicht bewusstlosen Personen anzeigen zu lassen.

In den jeden Monat beim ASB stattfindenden Ersthelfer-Kursen kann die Bevölkerung genau diese Handgriffe üben und erlernen. Und im Ernstfall erhalten die Laienhelfer zudem Unterstützung von den Leitstellen (Notruf 112), die bereits telefonisch Anweisungen zu den wichtigen Maßnahmen geben bis zum Eintreffen der ersten "Blaulicht"-Kräfte.

