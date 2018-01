Ein Hauch von Orient wehte durch Pottenstein

Aktive des Gößweinsteiner Narrenkübels schöpfen im 40. Jahr seines Bestehens aus den Vollen - vor 3 Stunden

POTTENSTEIN - "Ich bin so schön, ich bin so blass, ich bin der Doktor aus Kümas. Klapper ich mit dem Gebiss, schrei’n die Frauen ganz gewiss." Das sang Franz Macht als letzter Jedi-Ritter zur Musik von "Anton aus Tirol" zu Beginn der Prunksitzung des Gößweinsteiner Narrenkübels im voll besetzten Bürgerhaus.

Fasching goes Orient: Die Schautanzgruppe begeisterte mit ihrem Tanz „Arabia Dream“ (Arabischer Traum). © Thomas Weichert



Fasching goes Orient: Die Schautanzgruppe begeisterte mit ihrem Tanz „Arabia Dream“ (Arabischer Traum). Foto: Thomas Weichert



Bis weit nach Mitternacht dauerte die große Faschingsshow der über 100 Aktiven im 40. Jahr seit Bestehen der Gößweinsteiner Faschingsgesellschaft. Tänzerisch brillierten die vielen Garden und neben Macht vor allem Narrenkübel-Chef Bernie Bauernschmitt als Stimmungskanone. Andreas Schmidt, Marcel Zweck, Michael Stenglein, Holger Kade und weitere Akteure strapazierten während den Sketchen die Lachmuskeln der Gäste kräftig.

Neben dem 40-jährigen Vereinsbestehen des Narrenkübels gab es in Pottenstein noch ein weiteres närrisches Jubiläum, mit dem der Faschingsgesellschaft ehrenamtliches Engagement würdigt. Den 22. Dukatenesel konnten aus den Händen von Macht Joachim Linhardt und dessen Gattin Maria stellvertretend für die DLRG Pottenstein für deren außerordentliche Jugendarbeit entgegennehmen.

Keine Langeweile

Insgesamt 25 Programmpunkte, alle aus eigenen Nummern, umfasste die in keiner Phase langweilig werdende Prunksitzung unter dem diesjährigen Faschingsmotto: "Nichts verbindet Menschen so sehr als ein gemeinsames Lächeln."

Stephan Dresel führte dabei als Sitzungspräsident humorvoll durch das Programm. Sieben Tanzgarden, wenn man die Schautanzgruppe und das Weiber- und Männerballett hinzuzählt, könnten schon alleine mit ihren Garde- und Showtänzen ein Abend füllendes Tanzprogramm gestalten. Hinzu kommen noch die beiden brillanten Tanzmariechen Anette Dresel und Anna-Lena Berner, die sich selbst trainieren.

Für die diesjährige Faschingssession musste erstmals ein Aufnahmestopp für die einzelnen Garden verhängt werden, da die Kapazitäten völlig ausgelastet sind. Die Kleinsten der Wackelzahngarde präsentieren einen Gardetanz, ebenso wie die Wichtel-, Prinzen- und Juniorengarde. Die Prinzen- und Juniorengarde außerdem noch jeweils einen Schautanz. Ins Reich aus Tausend und einer Nacht entführten die Damen der Schautanzgruppe mit ihrem gekonnt dargebotenem Tanz "Arabia Dream".

Riesige Hasenohren

Die Narrenkübel-Männer schwebten grazil in schwarzen Spitzenröckchen und riesigen Hasenohren über die Bühne (links). Rechts die Verleihung des Pottensteiner Dukatenesels durch Dr. Franz Macht (rechts) an die DLRG Pottenstein, die Vorsitzender Joachim Linhardt und dessen Frau Maria entgegennahmen.



Die Narrenkübel-Männer schwebten grazil in schwarzen Spitzenröckchen und riesigen Hasenohren über die Bühne (links). Rechts die Verleihung des Pottensteiner Dukatenesels durch Dr. Franz Macht (rechts) an die DLRG Pottenstein, die Vorsitzender Joachim Linhardt und dessen Frau Maria entgegennahmen.



Als fantasievoll gekleidete "Monster" warteten heuer die Frauen des Weiberballetts auf und die Narrenkübel-Männer schwebten grazil mit schwarzen Spitzenröckchen und riesigen Hasenohren über die Bühne. Urkomisch, wie die letzten Jahre auch schon, war der Gößweinsteiner Feuerwehrkommandant Marcel Zweck in seinem knallroten Strampelhosenanzug. Für den Sketch "Dinner for one auf Fränkisch" mit seiner Partnerin Miss Sophie (Michael Stenglein) hatte er sich als Butler eigens eine schwarze Fliege umgebunden.

Gut kam auch der Sketch "Die Baustelle" von und mit Andreas Schmidt an. Dabei ging es darum, ein viel zu hoch montiertes "Baustelle-Verboten-Schild" abzumontieren. Auch als Ehekrüppel trat Schmidt als Faschingsurgestein wieder in die Bütt, diesmal schwer verletzt, nachdem ihm seine "Alte" vermutlich nach dem letzten Wirtshausbesuch mit dem Nudelholz einen Scheitel gezogen hatte. Eine weitere Bütt kam von Nadja Urschlechter, die als Queen Elisabeth auf die Bühne kam, um diese dann als Putzfrau wieder zu verlassen. Alle weiteren Sketche stammten aus der Feder von Ehrenpräsident Franz Macht.

Mit Humor genommen

Zum "Tag des Zugpferds" konnten Pottensteiner Bürger ihre Leuchtturmprojekte Bürgermeister Frühbeißer (Stefan Dresel) vorstellen. CSU-Chefin Birgit Haberberger (Silvia Berner) forderte das schnelle Internet und einen Kreisel zur Verkehrsberuhigung von Rackersberg. Birgit Haberberger, die übrigens seit vielen Jahren Elferrätin des Narrenkübels ist, nahm’s mit Humor. Weitere Leuchtturmprojekte sind der geplante Cafégarten von Bäckermeister Johannes Frosch (Mathias Stenglein), die Norma-Erweiterung vom Schöpf (Michael Stenglein), das inzwischen in Betzenstein errichtete Gesundheitszentrum von Dr. Stefan Bauernschmitt (Holger Kade) und der Weihnachtsladen von Manfred Rother (Dominik Lang).

Die Norma-Erweiterung könnte allerdings noch ein schwanzloser flohkrebsiger Eselschwänzer verhindern, der im Haselbrunnbach entdeckt wurde. Ein weiterer Macht-Sketch hieß "Die Erlebnismeile" — in Anlehnung an die legendären Stadtratswettkämpfe bei der Pottensteiner Kerwa. Dabei mussten zwei Stadtratsteams anlässlich der Einweihung der neuen Erlebnismeile im Rahmen eines Bayern-3-Dorffests einen Wettkampf austragen. Vizebürgermeister Rainer Brendel wurde dabei mit Schnupftabaksdose von Marcel Zweck und Stadtrat Hans Gmelch von Bernie Bauernschmitt dargestellt.

Am Schluss rettet Birgit Haberberger den Bürgermeister, den Butzi und Gmelch mit ihrem Hexenbesen,der dann jedoch mit Lichtgeschwindigkeit mitten ins Haushaltsloch der Stadt saust, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt. Bleibt nun nur noch zu hoffen, dass die vier tapferen Wettkämpfer durch ein Wurmloch hindurch wieder auftauchen und neue Ideen für die Zukunft der Gemeinde Pottenstein mitbringen.

Auch aus der Feder von Macht kam kurz vor Mitternacht das Märchen "Schwesterchen und Brüderchen" frei nach den Gebrüdern Grimm.

THOMAS WEICHERT