Ein Hauch von Thailand in Ranna

Einzigartig in Bayern: Brendels haben ein original Tuk Tuk - vor 1 Stunde

RANNA - Thailändisches Flair in der Oberpfalz: Wenn Vater und Sohn Brendel mit ihrem rosafarbenen Tuk Tuk durch die Gegend fahren, dann lachen die Erwachsenen und winken die Kinder.

Christopher (links) und Günther Brendel vermieten ein original thailändisches Tuk Tuk. Wer damit unterwegs ist, zieht mächtig Aufmerksamkeit auf sich. © Luisa Degenhardt



Christopher (links) und Günther Brendel vermieten ein original thailändisches Tuk Tuk. Wer damit unterwegs ist, zieht mächtig Aufmerksamkeit auf sich. Foto: Luisa Degenhardt



Ihr Gefährt gibt es nach eigenen Aussagen so in Bayern nur einmal: Ein original Tuk Tuk, gefertigt in Thailand von gleichnamiger Firma. Günther Brendel, der die Firma Brendel Events mittlerweile an Sohn Christopher übergeben hat, ist auf die Tuk Tuks im Thailand-Urlaub aufmerksam geworden.

"Das hat mich in Thailand begeistert. Ich hab nicht gedacht, dass ich es in Deutschland zulassen kann", sagt der 55-jährige Günther Brendel. Doch es hat geklappt, das Fahrzeug wurde als Trike eingestuft und auf europäische Standards aufgerüstet: mit Blinker, Tacho und Spiegel. Untergestellt ist das Gefährt bei der Zoigl-Wirtschaft in Ranna.

Gekauft haben die Brendels das Tuk Tuk bei einem Händler im Ruhrgebiet. "Das war ein Vorführfahrzeug, ein Einzelstück", so Günther Brendel. Natürlich musste das Gefährt rosa sein, denn dieselbe Farbe hätten die Original-Fahrzeuge in Thailand auch. Die passende Dekoration darf natürlich nicht fehlen: Eine Winke-Katze, Elefantenketten, Blinklichter und gelbe Blumenketten — diese Farbe symbolisiert das thailändische Königshaus. Gar nicht thailändisch dagegen ist die Anschnallpflicht, die auch für Insassen des Tuk Tuks gilt. "Typisch deutsch eben", meint Günther Brendel.

Christopher und Günther Brendel vermieten das Fahrzeug für Events. Am Steuer sitzt dann einer der beiden oder ein Mitarbeiter. Bis zu 100 Stundenkilometer schnell kann das Tuk Tuk fahren, eine Autobahnzulassung hat es auch. Dann weht aber eine starke Brise um die Köpfe der bis zu sechs Insassen plus Fahrer. Im Umkreis von 250 Kilometern wird das Tuk Tuk für Brautentführungen, Biergarten-Fahrten, Junggesellenabschiede oder Sightseeing-Touren eingesetzt.

Bis zu 100 Stundenkilometer schnell kann das Tuk Tuk der Brendels aus Ranna fahren. © Luisa Degenhardt



Bis zu 100 Stundenkilometer schnell kann das Tuk Tuk der Brendels aus Ranna fahren. Foto: Luisa Degenhardt



Im Sommer ist es jedes Wochenende auf den Straßen. Doch nicht nur die Insassen haben ihren Spaß. Das Tuk Tuk zieht alle Blicke auf sich. "Jeder bleibt stehen, winkt und reißt den Mund auf. Da musst du einen hinterherschicken, der den Mund wieder zumacht", sagt Günther Brendel und lacht.

Seine größte Angst war, keine Ersatzteile herzukriegen. Doch der Motor ist von Daihatsu, da gibt es laut Günther Brendel schon welche. Sein 24-jähriger Sohn Christopher meint: "In die Werkstatt zu fahren ist schon immer ein Abenteuer, weil keiner weiß, was zu tun ist. Da musst du erst eine finden." Günther Brendel ergänzt: "Oder dir selber helfen."

Luisa Degenhardt Redaktion Nordbayerische Nachrichten Pegnitz und Auerbach E-Mail