Ein Haufen Mist vor dem Gymnasium

Vor 40 Jahren erlaubten sich die Absolventen einen recht müffelnden Abi-Scherz - vor 52 Minuten

PEGNITZ - "Einfältig und primitiv" nannte Schulleiter Herbert Scherer eine nächtliche Aktion der Abiturklassen, bei der vor 40 Jahren eine Fuhre Mist vor dem Eingang des Gymnasiums abgeladen worden war.

Anrüchiger Abischerz am Gymnasium Pegnitz im Jahr 1977: Die Schulabgänger luden einen Haufen Dung vor dem Eingang ins Schulhaus ab. © Fotos: Kurt Tauber



Die damaligen Abiturienten mit der miefenden Fracht, die sie nachts abholten und vor das Schulhaus fuhren – doch jemand aus den eigenen Reihen hatte sie verraten. Der Schulleiter und sein Stellvertreter stoppten sie.



Auf einem Schild war zu lesen: "Hiermit bringen wir den Mist zurück, den man uns in neun Jahren eingetrichtert hat." Enttäuscht zeigten sich die nächtlichen Schwerarbeiter damals darüber, dass sie offensichtlich aus den eigenen Reihen verraten worden waren. So wurden sie an der Schule schon von Schulleiter Herbert Scherer und dessen Stellvertreter Willi Hörl empfangen. Diese konnten die Absolventen wenigstens dazu überreden, den Mist nicht vor dem Wohnzimmer des Hausmeisters abzuladen.

Einen Vormittag lang stank der Dung zum Himmel, dann luden ihn die Abiturienten wieder auf und verdufteten damit.

