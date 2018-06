Ein Hoch auf die funkelnden Pegnitzer Diamanten

PEGNITZ - Ein Abend der Premieren wird den Abiturienten des Pegnitzer Gymnasiums wohl bestens in Erinnerung bleiben: Bei der Zeugnisübergabe in der Aula gibt es viel Applaus, lobende Worte und auch ein klein wenig Kritik.

Über 90 Pegnitzer Abiturienten haben am Freitagabend ihr Zeugnis erhalten. Viele waren passend zum Motto „Swabirowski“ gekleidet. Foto: Ralf Münch



Da sitzen sie nun: 94 funkelnde Diamanten, einer strahlt heller als der andere, aber alle sind stolz darauf, dass sie es geschafft haben: das Abitur. Sie haben den höchsten Grad des Allgemeinwissens erreicht, wie Schulleiterin Annett Becker später in ihrer Ansprache sagen wird. Doch nicht nur die Abiturienten strahlen, sondern auch viele Kleider, Haarspangen und Schuhe der jungen Frauen. Sie passen perfekt zum Motto: "Swabirowski, Diamanten entstehen unter Druck".

Die "Helden des heutigen Nachmittags", wie stellvertretender Schulleiter Rudi Mense die Abschlussschüler bezeichnet, haben eine heitere, aber auch ernste Abiturrede vorbereitet, die Seano Deinlein und Lena Wiegärtner vortragen. "Wir haben am Gymnasium so viel gelernt. Aber nicht, wie man eine Abiturrede schreibt", sagt Wiegärtner eingangs und lacht. Deshalb haben sie es mit Youtube-Videos versucht, sind aber auch nicht fündig geworden, obwohl die Videos ihnen während ihrer Schulzeit oft geholfen hätten.

"Die lange Zeit an der Schule hat dazu beigetragen, uns zu dem zu machen, was wir heute sind: Diamanten, das härteste Material der Welt", betont Deinlein. Und diese entstehen nun mal unter enormen Bedingungen. Jeder von ihnen sei ein Diamant und obwohl alle unterschiedlich und einzigartig sind, seien alle wertvoll.

Neben lobenden Worten haben sie auch Kritik: So seien die Bedingungen bei der Abiprüfung nicht optimal gewesen, bei der es um das Hörverstehen ging. Es gab Störgeräusche wie schnäuzende Lehrer und laute Abspielungen aus benachbarten Räumen. Es soll auch Lehrer geben, welche die Lustlosigkeit einiger Schüler kritisieren. "Feilen Sie doch selber an Ihrer eigenen Arbeitshaltung", sagt Deinlein an die Pädagogen gerichtet und erntet dafür tosenden Applaus seiner Mitschüler. Er blickt in die Reihen der rund 500 Zuhörer und hakt ein: "Die Lehrer, die heute da sind, sind die coolsten der Welt."

Das Foto zeigt die Jahrgangsbesten: Sarah Thiel, Nathalie Gumann, Sarah Heim, Susanne Distler, die Rektorin Annett Becker, Michaela Raps, Pauline Goseberg, Ruth Nikol und Eva Schmidt (vorne von links). Pauline Steinmüller, Zoe Trapp, Jennifer Reitinger, Florian Schomann, David Tillmann, Johannes Wirth, Jonathan Hümmer und Maximilian Kubizek (hinten von links). Foto: Ralf Münch



Manchmal sei es — wie auch bei der Entstehung von echten Diamanten — zu Explosionen innerhalb der Schulfamilie gekommen. Aber "es ist Ihr Job, uns zum Abitur zu führen", ergänzt Wiegärtner.

"Mir ging es wie euch", gesteht Becker. Für sie war es das erste Mal, dass sie eine Abiturrede vorbereiten musste. Auf Youtube griff sie nicht zurück, sagt sie augenzwinkernd: "Ich habe mich irgendwie durchgewurstelt." Sie ist nicht nur die erste Frau, die das Pegnitzer Gymnasium leitet, sondern auch die erste Naturwissenschaftlerin. Deshalb falle ihre Ansprache kurz — wohl typisch für Naturwissenschaftler — und mit dem ein oder anderen chemischen Aspekt aus. Normalerweise dauere es Millionen von Jahren, bis ein Diamant entsteht. Am Gymnasium funktioniere es innerhalb von acht Jahren. Der Gesamtschnitt der Schüler liege bei 2,42, was nicht so gut sei wie in den vergangenen Jahren. "Aber der bayerische Schnitt ist noch nicht veröffentlicht, vielleicht ist das Abi heuer insgesamt schlechter ausgefallen."

Zwischen den Ansprachen spielt die Abi-Big-Band und der -Chor Lieder wie "Auf Uns" und "Skyfall". Als "großen Tag und Ende eines Lebensabschnitts" bezeichnet die stellvertretende Landrätin Christa Reinert-Heinz den Freitagabend. Die hohe Bestehensquote sei der Lohn für die Strapazen während der Schulzeit. Sie appelliert an den Jahrgang, die Region nicht für immer zu verlassen, obwohl es viele vermutlich erst einmal wegziehen werde. "Kommen Sie zurück, wir brauchen gute ausgebildete Kräfte."

Einen Applaus für die Eltern fordert der Vorsitzende des Eltern- und Fördererverbands Harald Bauer. Und die Schüler sparen damit nicht. Er wünscht den jungen Menschen unter anderem Zeit, um Entscheidungen in Ruhe zu treffen.

Direkt an die Zeugnisübergabe schließt sich erstmals der Abiturball an und findet — ebenfalls eine Premiere — in der großen Schulturnhalle statt. Die Atmosphäre sei so familiärer, so Oberstufenbetreuer Wolfgang Schreiber im Gespräch mit den NN. Sollte es gut laufen, könnte er sich vorstellen, dass künftig immer "im Haus" gefeiert wird.

KERSTIN GOETZKE