Ein Lichtermeer wie in Waischenfeld für Pegnitz

„Pegnitz leuchtet“: Ab 14. Oktober soll die Stadt eine Woche lang besonderen Glanz erfahren - vor 54 Minuten

PEGNITZ - Waischenfeld hat schon. Jetzt will Pegnitz auch leuchten – eine ganze Woche lang. Unter dem Motto „Pegnitz leuchtet" soll ab 14. Oktober die Innenstadt einen ganz besonderen Glanz erfahren und buchstäblich in einem anderen Licht erscheinen. Wie in Waichenfeld sind auch hier wieder Studenten der Fachhochschule (FH) für Design aus Coburg die Hauptakteure. Es gibt eine Vorgeschichte. Die begann 2014.

Zur 700-Jahr-Feier von Waischenfeld installierten Studenten der Coburger Fachhochschule Lampen an Gebäuden. Sie ließen diese für eine Woche leuchten — so soll es auch in Pegnitz sein. © Ralf Münch



Hier kommt der zweite Bürgermeister Wolfgang Nierhoff ins Spiel. Der hatte von vergleichbaren Projekten in anderen Kommunen gehört und sie begutachtet. Er wollte das Gesehene auch für Pegnitz haben. Nach den ersten unverbindlichen Anfragen gab es 2015 eine Ortsbegehung mit den Verantwortlichen von „Oberfranken Offensiv“ — ein als Verein fungierendes Netzwerk aus Kommunen, Verbänden, Vereinen und Privatpersonen, das die Stärken des Bezirks fördern will — und der FH Coburg. Im Oktober folgte schließlich die offizielle Bewerbung, denn ohne diese geht gar nichts. Die Zusage für Pegnitz folgte Ende November. „Anfang August sind wir in die konkrete Planungsphase eingestiegen", sagt Hans-Ulrich Warber, im Rathaus federführend für die Organisation des Ganzen zuständig. Unterstützt wird er von Martina Hofmann aus dem Kulturamt und Julia Rogen aus der Abteilung Tourismus.

Kosten halten sich in Grenzen

Welche Idee steckt hinter „Pegnitz leuchtet"? „Pegnitz ist schön, Pegnitz ist lebenswert, es lohnt sich, Pegnitz anzuschauen", so Wolfgang Nierhoff. Zumal sich die Kosten in Grenzen halten. Die Stadt kümmert sich um die Unterbringung der Studenten aus Coburg während der Aufbauarbeiten, sorgt für eine Bewachung der Installation während der Illumination.Außerdem stellt sie Strom und Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung, übernimmt die Versicherungsbeiträge, setzt ihren Bauhoftrupp ein. Die Kommune sorgt für ein Begleitprogramm.

Alles in allem hat der Stadtrat dafür Mittel in Höhe von 5000 Euro abgesegnet. „Ob diese gänzlich gebraucht werden, wird man sehen", sagt Warber. Was sonst noch anfällt, wird über den Verein Oberfranken Offensiv abgewickelt.

Was verspricht sich Wolfgang Nierhoff von all dem? „Die Veranstaltung bietet Pegnitz die Möglichkeit, sich in einem neuen Licht zu präsentieren. Sowohl Einwohner als auch Besucher erleben die Stadt in einer stimmungsvollen, nächtlichen Atmosphäre. Dies schafft Anreize für Anwohner wie Gäste, die Innenstadt zu besuchen und sorgt für deren Belebung der Innenstadt." Hans-Ulrich Warber verweist noch einmal auf den Partner Oberfranken Offensiv hin: Er bewerbe die Aktion oberfrankenweit mit Plakaten und Flyern, auch auf seiner Internetseite macht der Verein Werbung. „Das bewirkt eine positive Wahrnehmung von Pegnitz im gesamten Bezirk", sagt Warber.

Das Begleitprogramm bezeichnet Warber als „klein, aber durchaus lohnend". Die Illumination der Innenstadt soll im Vordergrund stehen. Alles andere diene als zusätzlicher Anreiz, das Zentrum von Pegnitz besuchen. Etwa durch Stadtführungen mit Heimathistoriker Helmut Strobel, Veranstaltungen im CabrioSol, Ausstellungen im Bürgerzentrum und ein Konzert im Altenstädter Schloss.Und nicht zuletzt will man ein Fest zu Ehren von Karl IV. auf die Beine stellen, jenem Kaiser, der Pegnitz einst die Stadtrechte verlieh. Zweimal ist man mit diesem Versuch heuer witterungsbedingt gescheitert, am 15. Oktober soll es nun klappen.

Eine Wiederholung von „Pegnitz leuchtet" ist vorerst nicht geplant, denkbar sei sie aber sehr wohl, sagt Nierhoff. „Kronach leuchtet“ etwa habe sich nach der Premiere 2006 zu einem alljährlichen Event entwickelt, das immer gut besucht ist. Nierhoff ergänzt: „Eine weitere Option, die sich ergeben könnte, ist eine dauerhafte Installation von besonders gelungenen Beleuchtungselementen. Wenn der Stadtrat dem zustimmt."

Übrigens: Welche Gebäude ab dem 14. Oktober beleuchtet werden, steht noch nicht fest. Was sicher ist: Das Projekt bleibt auf die Innenstadt begrenzt. Wollte man die Beleuchtung zum Beispiel auf den Schlossberg ausdehnen, „wird das einfach zu teuer", sagt Nierhoff.

STEFAN BRAND