Ein regelmäßiges Kaffeekränzchen, das mehr als das ist

Damenstammtisch Weidenhüll existiert seit zehn Jahren — Kontakte und Freundschaften bei Kuchen knüpfen — "Integrationsleistung" - vor 1 Stunde

WEIDENHÜLL - Stammtische sind Teil des dörflichen Lebens. In Weidenhüll bei Leienfels hat sich ein Kaffeekränzchen etabliert, das die Teilnehmerinnen nur in Ausnahmefällen absagen. Zwei Generationen tauschen sich jeden letzten Donnerstag im Monat aus, lachen viel und geben sich Halt.

Der Damenstammtisch von links: Hildegunde Redel, Melanie Schulz, Anni Hofmann, Gabi Redel, Christa Bauenschmidt, Gertrud Redel, Geri Porsche, Anita Igel, Gunda Marsching, Gunda Röthel und Rosa Röthel. Die Zwölfte im Bunde, Silvia Spätling, stieß an dem Tag später dazu. © Luisa Degenhardt



Der Damenstammtisch von links: Hildegunde Redel, Melanie Schulz, Anni Hofmann, Gabi Redel, Christa Bauenschmidt, Gertrud Redel, Geri Porsche, Anita Igel, Gunda Marsching, Gunda Röthel und Rosa Röthel. Die Zwölfte im Bunde, Silvia Spätling, stieß an dem Tag später dazu. Foto: Luisa Degenhardt



Für Gesprächsstoff an diesem Nachmittag sorgen ausgebüxte Ziegen und Schafe, die alle 85 Kohlpflanzen von Melanie Schulz gefressen haben. Die Pflanzen hatte die Leienfelserin selbst gezogen. Ein Faible fürs Gärtnern haben hier viele Damen. Immer am letzten Donnerstag im Monat kommen sie zusammen, um sich auszutauschen. Gunda Röthel ist die älteste von ihnen. Sie wird bald 85, ist noch völlig selbstständig und baut in ihrem Garten alles an, von Kohlrabi über Blumenkohl und Weißkraut bis zu Gelben Rüben. Bei Kaffee und Kuchen kommt man den Frauen vom Damenstammtisch in Weidenhüll bei Leienfels schnell näher. Sie nennen das regelmäßige Treffen, das es seit mindestens zehn Jahren gibt, ihr "Kaffeekränzchen".

Es geht dabei um viel mehr als ums Kaffee trinken. Hier werden Freundschaften geknüpft, hier findet Unterhaltung statt. Gemeinsam feiern sie Fasching, Wichteln zu Weihnachten und stoßen auf Geburtstage an. Den Platz dafür gibt es im Feuerwehrhaus von Weidenhüll. "Wir werden geduldet und putzen dann auch mal das Klo", sagt Melanie Schulz und lacht. Sie ist vor neun Jahren hierher gezogen und knüpfte über das Kaffekränzchen Kontakte. "Es ist eine Integrationsleistung, die hier passiert."

Gelacht wird viel beim Damenstammtisch. Die Frauen kommen aus den umliegenden Ortsteilen und aus Weidenhüll. Reihum ist jede dran mit Kuchenbacken. Heute gibt’s Bienenstich und Obstkuchen. Für die älteren Damen ist es eine schöne Möglichkeit, mal raus zu kommen aus den eigenen vier Wänden. Eine Absage kommt nicht infrage. Wenn eine Beerdigung oder Feiertag ist, wird der Stammtisch verschoben. "Viele haben viel zu tun, aber an dem Nachmittag hat man frei", sagt Melanie Schulz. Der Termin stehe zuhause im Kalender.

Willkommene Abwechslung

Nach dem Kuchen kommt der Sekt. Doch fröhlich ist die Stimmung schon vor dem Alkohol. Hildegunde Redel stieß vor etwa drei Jahren als bislang letzte zum Damenstammtisch, einige Frauen sind schon von Anfang an dabei. Zum Beispiel Gunda und Rosa Röthel. Melanie Schulz dreht sich zu den Frauen um, während sie das Kuchengeschirr abspült. "Gunda und Rosa, denen bedeutet das sehr viel", sagt sie und meint damit den Damenstammtisch. Gunda und Rosa Röthel sind Schwägerinnen. Weil sie nicht im selben Ort wohnen, sehen sie sich nicht oft. Da ist das Kaffekränzchen willkommen. Auch für Geri Porsche. Sie stammt wie Melanie Schulz nicht von hier und kam vor neun Jahren nach Regenthal. Wenn man woanders hinziehe mit fast 50 Jahren, sei es schwer mit den Kontakten. "Ich bin froh, der Stammtisch hat mein Leben hier verändert", sagt sie.

Die Frauenrunde genießt den Nachmittag, der manchmal zur Nacht wird. "Einfach Zeit zum Schwatzen zu haben, die man sich sonst nicht nimmt, weil man mit Haus und Hof und Garten viel zu tun hat", sagt Schulz.

So lange die Plätze im Feuerwehrhaus reichen, sind neue Stammtisch-Schwestern willkommen. Der Damenstammtisch trifft sich jeden letzten Donnerstag im Monat im Feuerwehrhaus in Weidenhüll bei Leienfels.

LUISA DEGENHARDT