Ein Regenbogen für Gerda Hörmann

Abschiedsfeier für Leiterin des Königsteiner Kindergartens — Nachfolge steht erst teilweise fest - vor 17 Minuten

AUERBACH/KÖNIGSTEIN - Unter Flötenklängen ist die Kindergartenleiterin Gerda Hörmann nach 24 Jahren in den Vorruhestand verabschiedet worden. Ihre Nachfolgerin Kerstin Höller hat die Feierlichkeiten moderiert.

Gerda Hörmann (links) verlässt den Königsteiner Kindergarten nach 24 Jahren. Ihre Nachfolgerin wird Kerstin Höller (dahinter, in schwarz-weißem Shirt). Die Kinder begutachten einen Regenbogen-Obstkuchen. © Kerstin Goetzke



Gerda Hörmann (links) verlässt den Königsteiner Kindergarten nach 24 Jahren. Ihre Nachfolgerin wird Kerstin Höller (dahinter, in schwarz-weißem Shirt). Die Kinder begutachten einen Regenbogen-Obstkuchen. Foto: Kerstin Goetzke



Langsam füllt sich der Hof im Kindergarten mit Kindern, die sich mit Herzklopfen einen Sitzplatz suchen. Zuerst kommen die Krippenkinder, dann die "Großen". Sie sind nervös, denn der Tag ist ein besonderer: Gerda Hörmann wird nach 24 Jahren als Leiterin des Königsteiner Kindergartens verabschiedet. Die Erzieherinnen hatten bereits kindgerechte Stühle in einem Kreis aufgestellt und eine große Bank in ihren Reihen untergebracht. Sie ist für die 61-Jährige bestimmt, die ihre letzten offiziellen Tage in der Einrichtung verbringt.

Für die Feier haben sich die Kinder und ihre Betreuerinnen ein buntes Programm überlegt. Dabei dürfen Musik und Geschenke nicht fehlen. Ebenso wenig wie ein paar Tränen der Rührung und des Abschieds. Bereits beim Eingangslied der Kinder ist die scheidende Leiterin den Tränen nahe. Alwina Niklas, Flötenlehrerin von drei Vorschulkindern schafft es, Hörmann wieder ein bisschen aufzuheitern: "Das Königsteiner Blockflötentrio hat seine Deutschlandtour nur für dich unterbrochen, Gerda", sagt sie lächelnd. Seit mehr als zehn Jahren ist Niklas mit der musikalischen Erziehung der Kinder betraut.

Diese überreichen ihre guten Wünsche mit Hilfe ihrer Betreuerinnen in Form von Rosen und einem Apfelbaum an "ihre Gerda". Kollegen, Elternbeirat und Gemeindeverwaltung schließen sich an: Sie haben ein Buch mit Sprüchen und Bildern gestaltet, dass sie Hörmann überreichen.

Als einen "Glücksgriff für den Kindergarten" bezeichnet der Königsteiner Bürgermeister Hans Koch die scheidende Leiterin. Seit 1996 haben die beiden zusammengearbeitet: Sowohl als "Kindergartenpapa" als auch als Rathauschef. Zu Hochzeiten habe Hörmann fast 80 Kinder in der Einrichtung betreut, sagt er lobend.

Das „Königsteiner Blockflötentrio“ hat sich Unterstützung von Lehrerin Alwina Niklas geholt. © Kerstin Goetzke



Das „Königsteiner Blockflötentrio“ hat sich Unterstützung von Lehrerin Alwina Niklas geholt. Foto: Kerstin Goetzke



Dabei standen die Kleinen für die Leiterin der Einrichtung stets im Vordergrund: "Sie sind das Wichtigste im Leben. Man muss ihnen Grenzen setzen und gleichzeitig mit Liebe arbeiten", meint Hörmann. Vorher war die Auerbacherin unter anderem in Pegnitz und Dechsendorf bei Erlangen eingesetzt. "In Königstein habe ich mich immer sehr wohl gefühlt", gibt sie im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten zu. Sie blicke auf eine "schöne, bewegte Zeit" zurück, in der es Höhen und Tiefen aber auch Freude und Unterstützung gab.

"Das ist wie bei einem Regenbogen: Nach einem Gewitter, egal wie heftig es ist, kommt wieder ein Regenbogen samt Sonnenschein", weiß die 61-Jährige aus eigener Erfahrung. Das Symbol "Regenbogen" hat sie deshalb auch im Kindergarten eingeführt. Als Dank und Anerkennung erhält sie ihr Lieblingssymbol später in Form eines Obstkuchens mit bunten Früchten. Da hält es die Kinder nicht mehr auf ihren Plätzen, sie wollen sich die Leckrei unbedingt anschauen.

Wie ein Edelstein

Damit die Kinder sich immer an das Hoffnungs-Zeichen erinnern, erhält jedes von Hörmann ein kleines schimmerndes Stofftütchen mit einem Edelstein — "denn jeder von euch ist einzigartig wie dieser Stein" — und einem Kristall in Herzform. "Wenn ihr den Kristall an ein Fenster hängt und die Sonne darauf scheint, habt ihr immer einen kleinen Regenbogen bei euch", erklärt sie. Im Vorruhestand will sie sich um ihren Garten kümmern und "warten, welche Türen sich auftun". Mehr möchte sie noch nicht verraten.

Ihre Nachfolge wird ihre bisherige Stellvertreterin Kerstin Höller antreten. Sie ist seit 1996 im Königsteiner Kindergarten tätig. Wer "Vizechefin" wird, ist noch ungewiss, da eine Neueinstellung noch aussteht. Insgesamt arbeiten in dem Kindergarten jeweils drei Erzieherinnen und drei Kinderpflegerinnen.

KERSTIN GOETZKE