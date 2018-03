Ein Schulranzen nach Minas Geschmack

PEGNITZ - Wer keine kleinen Kinder hat, an dem ist dieses Thema bislang wahrscheinlich spurlos vorüber gegangen. Die Rede ist vom Schulranzen. Wer dabei an einfache Ranzen aus Leder denkt, wie es sie früher gab, ist nicht auf dem aktuellen Stand.

Mina hat sich bei Lederwaren Voit einen Schulranzen in Pink und Lila ausgesucht. Es sind ihre Lieblingsfarben. Auch ein Einhorn ist zu sehen. Ihrer Mutter Stefanie Köhler-Kolb (r.) scheint die Wahl zu gefallen. © Ralf Münch



Die Schulranzen von anno dazumal sind nicht mit den neuesten Kreationen der Schulrucksack-Produzenten vergleichbar. Warum wir das Thema gerade jetzt aufgegriffen? Es ist Osterzeit.

Das mag wiederum diejenigen verwirren, die keine Kinder haben. Die Auflösung ist einfach: Die künftigen Abc-Schützen bereiten sich schon im Kindergarten als Vorschulkinder auf ihren ersten Schultag vor. In vielen Familien ist es Tradition, dass diese Kinder im Frühling, also in der Osterzeit, den Schulranzen oder -rucksack bekommen. Entweder von den Eltern oder den Paten. In den Schulen finden gegenwärtig Informationsveranstaltungen für die Eltern statt, in denen erläutert wird, was alles in den Schulranzen gehört. Man muss den Nachwuchs ja langsam auf den neuen Lebensabschnitt vorbereiten.

Wir sprachen mit Mina (die noch in den Buchauer Kindergarten geht) und ihrer Mutter Stefanie Köhler-Kolb im Geschäft Lederwaren Voit.

In den Schaufenstern an der Straße und im Geschäft gibt es eine riesige Auswahl an Schulranzen. Mina ist sich nach einigem Überlegen auch sicher, was es sein soll: Ein Schulranzen in Pink und Lila. Mit einem Einhorn und viel Glitzer. Eben ihre Lieblingsfarben. So wie es sich Mädchen eben meistens wünschen. Wobei es auch etwas mit Katze, Hund, oder Barbie sein dürfte.

Sie sitzt am Boden und packt den Schulranzen schon einmal aus, schaut gleich welche Stifte in dem Federmäppchen sind, wie der Sportbeutel ausschaut. Am liebsten würde sie den Schulranzen gleich mitnehmen.

Wie sehr der Schulranzenkauf und die Osterzeit zusammen gehören, bestätigt Margit Ponfick, die Inhaberin von Lederwaren Voit in Pegnitz. Zurzeit ist das Fachgeschäft mit Rucksäcken aller Größen und Farben vollgestellt. "Das ist zu dieser Jahreszeit immer so", sagt Ponfick. Ihrer Einschätzung nach werden fast alle Schulanfänger der Region mit Ranzen aus dem Geschäft ausgerüstet. "Wir haben auch Kunden aus der Oberpfalz. Sogar aus Bayreuth kommen Eltern zu uns."

Denn die Wahl eines kindgemäßen Rucksacks braucht eine gewisse Zeit. "Mittlerweile ist das Gesundheitsbewusstsein stark angestiegen. Die Käufer achten neben den Äußerlichkeiten, die die Kinder mehr interessieren, vor allem auf die Passform. Denn die Belastung für einen Kinderrücken "ist schon enorm". Deshalb würden mittlerweile vor allem Rucksäcke aus leichten Materialien wie Nylon hergestellt und verkauft. Ponfick weiß auch, dass in größeren Städten wie Bayreuth sogar Ranzenpartys in Hallen stattfinden, wo das Angebot noch viel größer ist. "Aber ich glaube, und das sagen auch unsere Kunden, dass den Pegnitzern eine gute Beratung wichtiger ist als der Trubel solch einer Veranstaltung."

